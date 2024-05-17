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TÜRSAB Alanya’dan Cip safari uyarısı

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TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), her yıl yaşanan cip safari kazalarının önüne geçmek için sezon öncesinde önemli çağrılarda bulundu.

TÜRSAB Alanya’dan Cip safari uyarısı mask
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Alanya’yı ziyaret eden turistlerin birçoğunun planlarına eklediği cip safari turlarında da sezon öncesi denetimler sıklaştırıldı. Turizm sezonu içinde yaşanabilecek kazaların önüne geçebilmek için çalışmalar yürüten TÜRSAB Alanya Temsil Kurulu, polis ve jandarma ekipleriyle koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Cip safari turu yapanlara da uyarılarda bulunan TÜRSAB Alanya Temsil Kurulu 2'nci Başkanı Kerim Yılmaz, "Cip safari bir macera turu. Gelen misafirlerden macera isteyenler cip safariyi tercih ediyor. Cip safari bölgemize ekonomik anlamda da ciddi katkı sağlıyor. Her yıl binlerce turist cip safariyi tercih ediyor. Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer’in de talimatlarıyla denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu denetimler sürecinde polisle ve jandarmayla beraber çalışma yürütüyoruz. Cip safari yapan arkadaşlara gerekli talimatları veriyoruz. Önümüzdeki günlerde bir toplantı gerçekleştireceğiz. Cip safari için çizilen parkurun dışına çıkmamalarını, parkur dışında belirli aktivitelere katılmamalarını belirtiyoruz. Aynı zamanda karayollarını tehlikeye sokmayacak şekilde çalışmalarını yürütmeleri konusunda uyarıda bulunduk. Parkurların belirli kısımlarında animasyon yapılacak yerler zaten mevcut. Bu tür aktiviteleri oralarda yapmalarını öneriyoruz" diye konuştu. (Ramazan ÖZDEMİR)

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Polis, fatih

17 May 2024 - 02:04 - Gündem

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