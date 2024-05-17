Başkan Erdem’in Ankara mesaisi

BAŞKAN Erdem, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile resepsiyonda bir araya gelip, Alanya’nın taleplerini aktardı. Başkan Erdem konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "TOBB 80. Genel Kurulu için bulunduğumuz Ankara’da, TBMM Başkanı sayın Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayın Cevdet Yılmaz, Ana Muhalefet Partisi CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel, TOBB Başkanı sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, çok sayıda bakanımız, siyasiler ve genel müdürlerimiz ile bir araya geldik. Ankara Ticaret Odası'nda düzenlenen resepsiyonda çok sayıda üst düzey temaslarda bulunarak Alanya'mızın taleplerini bir kez daha devlet büyüklerimize ve ilgili makam sahiplerine hatırlatma fırsatı bulup, iş insanlarımızın önerilerini paylaştık. Türk siyaset ve iş dünyasının buluştuğu bu resepsiyonda devlet büyüklerimizin son ekonomik gelişmeler konusunda yaptıkları değerli açıklamaları da dinleme fırsatı bulduk. Alanya’mız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

İKAMET İZNİNİ GÖRÜŞTÜLER



Göç İdaresi Başkan Yardımcıları Hüseyin Kök ve Önder Bakan’ı da Ankara’da ziyaret eden Başkan Erdem, ikamet izni konusunda görüş alışverişinde bulundu. Başkan Erdem ayrıca, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sinan Kuluöztürk’ü de makamında ziyaret edip, fikir alışverişinde bulundu.

ALANYA MUZUNU TANITTI



Ankara’da Alanya’nın yöresel ürünlerini de tanıtan Başkan Erdem, " Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’mizin (TOBB) 80. Genel Kurulu’na, Meclis Başkanımız Mehmet Kural ve TOBB delegelerimiz ile birlikte katılım sağladık. TOBB 80. Genel Kurulu’muzda, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve Antalya Ticaret Borsası ile birlikte açtığımız Antalya standında da Alanya muzumuz başta olmak üzere Alanya’mızın ve Antalya’mızın coğrafi işaretli ürünlerini ziyaretçilere sunup, ürünlerimizin tanıtımını yaptık. Genel kurulun ülkemize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve yönetimine başarılar diliyorum" dedi. (ALTSO/BÜLTEN)

Kaynak: ALTSO