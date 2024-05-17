Yavru baykuşlar korumaya alındı

Zeytinada Mahallesi'nde ormanlık alanda planlı kesim sahasında çalışma yapanların bulduğu yavru baykuşlar, sağlık kontrollerinin yapılması için Gazipaşa Belediyesi Veteriner İşleri Birimi'ne getirildi. Belediye ekipleri tarafından teslim alınan yavru baykuşlar, tedavinin tamamlanması için sokak hayvanları tedavi ve rehabilitasyon merkezinde bakıma alındı. Gazipaşa Belediyesi veteriner hekimi Sinem Polat, "Merkezimizde sokak hayvanlarımıza hizmet verdiğimiz gibi yabani hayvanlarımızın da tedavilerini yapıyoruz. Geçen gün Zeytinada Mahallesi'nde ormanlık alanda planlı kesim sahasında kesim yapan kişilerin bulduğu yavru baykuşlar, sağlık kontrollerinin yapılması için merkezimize getirildi. Gerçekleştirdiğimiz sağlık kontrolü sonucunda yavru baykuşlarımızı bakıma aldık. Baykuşlarımızın bakımlarının tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanlarına geri bırakacağız" dedi. (DHA)

Kaynak: DHA