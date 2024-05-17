Gazipaşa'da kaza: 1 yaralı

Olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında Gazi Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Yavuz Kaan D.'nin kullandığı 07 UN 592 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Erdal Ö. idaresindeki 07 UA 047 plakalı kamyonet çarpıştı. Devrilen motosikletin sürücüsü Yavuz Kaan D. yaralandı. Başında kask olan Yavuz Kaan D., düşmenin etkisiyle vücudunun değişik yerlerinden yaralandı. Ambulans gelene kadar yerde bekleyen Yavuz Kaan D.'yi çevredekiler açtıkları karton kutuyla güneş ışınlarından korumaya çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Yavuz Kaan D.'yi ilk müdahale sonrası Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.