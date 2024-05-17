VIP gerilim

OLAY, önceki gün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Tahılpazarı Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Kundu oteller bölgesinden turist bir çifti, şehir merkezindeki alışveriş merkezine getiren özel turizm taşımacısının bölgeden turist aldığını gören çevredeki taksiciler, aracın şoförünün üzerine yürümeye başladı. Bölgeye diğer turizm taşımacılarının da gelmesiyle taksiciler ve özel turizm taşımacıları arasında gerginlik yaşandı. Kalabalığı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, turizm taşımacıları ve taksiciler arasında gerginlik yaşanmasını önledi. Turizm taşımacısının turist çifti almasıyla öfkeli grup dağıldı.

'SEN HIRSIZSIN, BURADAN MÜŞTERİ ALDIRMAYIZ'



VIP Taşımalar Kooperatifi Başkanı Çınar Arslan, "Az önce turizm camiasındaki arkadaşlarımızdan biri, talihsiz bir olay yaşamış. Kundu oteller bölgesinden rezervasyonlu müşterimizi bir alışveriş merkezine getiriyor. Alışveriş merkezi etrafındaki taksici olduklarını düşündüğümüz birkaç kişi, arkadaşımızın üzerine yürümüşler. 'Sen hırsızsın, biz sana buradan müşteri aldırmayız' gibi sözler söylemişler. Biz bunu sürekli yaşıyoruz. Taksici arkadaşların, özel taşımacılık yapan arkadaşlara karşı bir hırsı var. Tabii ki biz de arkadaşımızın böyle bir haksızlığa maruz kaldığını öğrenince arkadaşlarımızla buraya toplandık. Arkadaşlarla konuşmak için, niye böyle bir tavır sergiliyolar öğrenmek için gittik, bulamadık" dedi.

'YABANCI TURİSTİN YANINDA BÖYLE BİR ŞEY OLMASI ÜZÜCÜ'



Başkan Arslan, "Herhangi bir vatandaşın ya da taksicinin, kolluk kuvveti haricinde hiçbir özel araca, otobüse evrak sormak gibi yetkisi yoktur. Bu yetkiyi kimden almışlar, nasıl almışlar biz onun cevabını arıyoruz. Şu an karakola gidip, şikayetlerimizi yapacağız. Yanımızdaki arkadaşın yanında turistler olduğu halde bu yapılıyor. Yabancı turistin yanında böyle bir şey olması bizim için, sektörümüz için üzücü bir durum" diye konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA