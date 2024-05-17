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JAK timleri nefes kesti

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Antalya'da 174 kişinin 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasında, olay yerine 22 dakikada ulaşan ilk ekibin JAK timleri olduğu ortaya çıktı. 30 kiloluk ekipmanlarıyla direklere tırmanan JAK timleri, ulaştıkları kabinlerde mahsur kalanları 2 dakikada tahliye edilebilir hale getirdi

JAK timleri nefes kesti mask
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ANTALYA'DA 12 Nisan'da Sarısu Teleferik İstasyonu'nda meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. 36 kabinde mahsur kalan 174 kişi, 23 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Kazanın ardından olay yerine 22 dakikada ulaşan ilk ekibin Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) Timi olduğu ortaya çıktı. Üzerlerine 30 kiloluk ekipmanlarıyla kulelere tırmanan ve girdikleri kabinlerde önce mahsur kalanları sakinleştiren, ardından yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere öncelik sırası belirleyen JAK timleri, 2 dakikada 1 kişiyi tahliyeye hazır hale getirdi. İndirebildiklerini kabinden halatla indiren, indirilemeyecek durumda olanları da helikoptere bindirerek tahliye eden JAK timleri, kazanın meydana geldiği yerde tatbikat gerçekleştirip, ekipman kontrolü yaptı.

2023 YILINDA 128 KİŞİYİ KURTARDILAR


Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK Tim Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş Mahir Akdemir, JAK timlerinin deprem, çığ, sel, su baskını, toprak kayması, bina çökmesi gibi doğal ya da insan kaynaklı tüm afetlerde ya da mahsur kalma operasyonlarında görev aldıklarını söyledi. JAK'ın özel bir birim olduğunu ve yıl içerisinde sık sık eğitim alarak teknik ve malzeme tatbikatı yaptıklarını kaydeden Akdemir, "2023 yılında 128 kişiyi kurtardık. Yangın, sel, su baskını, kayıp ve mahsur kalma olaylarına müdahale ettik. Kahramanmaraş depremi, Antalya'daki orman yangınları, Kumluca'daki sel başlıca müdahale ettiğimiz olaylar oldu" dedi.

'KABİNE ULAŞIP, KAPIYI AÇTIĞIMIZDA ÇOK HEYECANLANDILAR'


Jandarma Astsubay Başçavuş Akdemir, teleferik kazası sonrasında yaşananları da anlattı. 22 dakikada ekibiyle olay yerine vardıklarını belirten Akdemir, "Kabine ulaşıp, kapıyı açtığımızda çok heyecanlandılar. Bir an önce aşağı inmek için bize yardım etmek istediler, kendi aralarında sıra yaptılar. Sevinç ve heyecan yaşadıkları anlaşılıyordu. Merakla hazırlıkları inceliyorlardı. Bizi görünce kendilerini güvende hissettiklerini söylediler" diye konuştu.

'TELEFERİK HATTININ TEKRAR BİR KAZAYA SEBEBİYET VERME RİSKİ VARDI'


Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na ait helikopterlerin kurtarma çalışmalarında görev aldığını belirten Akdemir, bu kadar büyük ve bu kadar kısa sürede kurtarmanın tamamlandığı başka bir teleferik kazası olmadığını söyledi. Teleferik kazasında kurtarma faaliyetlerinin risklerini de anlatan Akdemir, şöyle konuştu:


"Hasar almış bir teleferik hattının tekrardan kazaya sebebiyet verme riski vardı. Bütün kabinler dolu olduğu için hat üzerinde fazla yük olması, ip üzerinde 50 ile 200 metre arasında yükseklikte kabin içerisinde bulunan vatandaşları yere indirmek zor bir faaliyetti. Uyguladığımız yöntemleri ve kullandığımız araçları kimseye zarar gelmemesi için tekrar tekrar kontrol ettik." (DHA)

Kaynak: DHA

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17 May 2024 - 01:21 - Ekonomi

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