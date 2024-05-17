Yılmaz Erdoğan'la aşk iddialarıyla gündeme gelmişti. Son fotoğrafıyla yıktı geçti

Yılmaz Erdoğan'ın 2 yıldır kendisinden 25 yaş küçük model Cansu Taşkın ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Erdoğan'ın çervesi bu aikı inkar etse de ikilinin dudak dudağa görüntüsü ortaya çıkmış ve sosyal medyayı sallamıştı. Yatışan bu olayların ardından Taşkın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla beğeni yağmuruna tutuldu.

Kaynak: Haber Merkezi