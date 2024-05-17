17 May 2024 - 00:00- Magazin G:

Yılmaz Erdoğan'la aşk iddialarıyla gündeme gelmişti. Son fotoğrafıyla yıktı geçti

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Yılmaz Erdoğan ile sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Taşkın sosyal medya hesabından yeni pozlarıyla gündeme oturdu.

Yılmaz Erdoğan'la aşk iddialarıyla gündeme gelmişti. Son fotoğrafıyla yıktı geçti mask
Yılmaz Erdoğan'la aşk iddialarıyla gündeme gelmişti. Son fotoğrafıyla yıktı geçti
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Yılmaz Erdoğan'ın 2 yıldır kendisinden 25 yaş küçük model Cansu Taşkın ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Erdoğan'ın çervesi bu aikı inkar etse de ikilinin dudak dudağa görüntüsü ortaya çıkmış ve sosyal medyayı sallamıştı. Yatışan bu olayların ardından Taşkın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla beğeni yağmuruna tutuldu. 

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal, Son, aşk

17 May 2024 - 00:00 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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