Yurtdışından telefon alacaklar dikkat! Artık bunu yapamayacaksınız

Yeni düzenlemeyle yurtdışından vatandaş gümrük vergisi ödeyerek dahi yurda ikinci telefonun getirilmesine izin verilmeyecek. İkinci telefona gümrükte el konulacak. Yolcu yeniden yurtdışına çıktığında el konulan telefon kendisine iade edilecek. Cep telefonlarının 3 aya kadar gümrük ambarlarında bekletilmesi istenebilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye getirdikleri telefonlarını 120 yerine 180 gün kullanmalarına olanak sağlayacak düzenlemenin 1 Mart 2024'te yürürlüğe gireceğini bildirmişti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.