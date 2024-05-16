- Ekonomi

Yurtdışından telefon alacaklar dikkat! Artık bunu yapamayacaksınız

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Yurtdışından getirilen telefonlarla ilgili yeni düzenleme yapıldı. Gelen düzenlemeyle satın alınan telefon sayısına sınırlama getirildi. İşte ayrıntılar...

Yurtdışından telefon alacaklar dikkat! Artık bunu yapamayacaksınız mask
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Yeni düzenlemeyle yurtdışından vatandaş gümrük vergisi ödeyerek dahi yurda ikinci telefonun getirilmesine izin verilmeyecek. İkinci telefona gümrükte el konulacak. Yolcu yeniden yurtdışına çıktığında el konulan telefon kendisine iade edilecek. Cep telefonlarının 3 aya kadar gümrük ambarlarında bekletilmesi istenebilecek.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye getirdikleri telefonlarını 120 yerine 180 gün kullanmalarına olanak sağlayacak düzenlemenin 1 Mart 2024'te yürürlüğe gireceğini bildirmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

# türkiye

16 May 2024 - 23:34 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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