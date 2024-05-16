Yurtdışından telefon alacaklar dikkat! Artık bunu yapamayacaksınız

Yeni düzenlemeyle yurtdışından vatandaş gümrük vergisi ödeyerek dahi yurda ikinci telefonun getirilmesine izin verilmeyecek. İkinci telefona gümrükte el konulacak. Yolcu yeniden yurtdışına çıktığında el konulan telefon kendisine iade edilecek. Cep telefonlarının 3 aya kadar gümrük ambarlarında bekletilmesi istenebilecek.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye getirdikleri telefonlarını 120 yerine 180 gün kullanmalarına olanak sağlayacak düzenlemenin 1 Mart 2024'te yürürlüğe gireceğini bildirmişti.

Kaynak: Haber Merkezi