16 May 2024 - 23:27- Gündem G:

Feci kaza! Kıyafeti traktör şaftına dolanan kız çocuğu öldü

ABONE OL Google News Sayfamız

Mersin'de kıyafeti traktör şaftına takılan 15 yaşındaki kız çocuğu öldü.

Feci kaza! Kıyafeti traktör şaftına dolanan kız çocuğu öldü mask
Feci kaza! Kıyafeti traktör şaftına dolanan kız çocuğu öldü
Feci kaza! Kıyafeti traktör şaftına dolanan kız çocuğu öldü
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Mersin'in Silifke ilçesinde, kıyafeti traktör şaftına dolanan 15 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Sökün Mahallesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen Suriye uyruklu kız çocuğunun kıyafeti, ilaçlama için limon bahçesinde bulunan traktörün şaftına dolandı.

Feci kaza! Kıyafeti traktör şaftına dolanan kız çocuğu öldü

Çocuğun traktör ile arkasındaki ilaç tankı arasında sıkıştığını gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin incelemesinde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Feci kaza! Kıyafeti traktör şaftına dolanan kız çocuğu öldü

Kaynak: AA

# kız çocuğu, mersin, silifke, traktör, acil, sağlık

16 May 2024 - 23:27 AA Mersin- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Görev başında kalp krizinden şehit olan polis memuru, Nazilli'de toprağa verildi mask
Görev başında kalp krizinden şehit olan polis memuru, Nazilli'de toprağa verildi
Boyamasıyla tepki çeken madenci heykelinin boyaları kazındı mask
Boyamasıyla tepki çeken madenci heykelinin boyaları kazındı
Müge Anlı'da şoke eden an! Muhabir canlı yayında ceset buldu mask
Müge Anlı'da şoke eden an! Muhabir canlı yayında ceset buldu
Antalya'da temsili askerlik yapacak özel gereksinimli bireyler uğurlandı mask
Antalya'da temsili askerlik yapacak özel gereksinimli bireyler uğurlandı
Kötü koku her yeri sarınca gerçek ortaya çıktı mask
Kötü koku her yeri sarınca gerçek ortaya çıktı
TBB Başkanı Sağkan: Adliyedeki tuvalet tartışması bir savcının meslek grubuna verdiği zarar (2) mask
TBB Başkanı Sağkan: Adliyedeki tuvalet tartışması bir savcının meslek grubuna verdiği zarar (2)
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber