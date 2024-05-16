'Kocamın cinsel organına gece uyurken çivi batırdım'

Kitaplarında verdiği tavsiyelerle bilinen ünlü psikolog Esra Ezmeci, son dönemlerde sosyal medyada da geniş kitlelere hitap ederek popülarite yakalamayı başardı. Kadın takipçilerinden gelen itiraflar ve sorular ise okuyan herkesi şaşırtmaya devam ediyor. İşte iki kadın takipçisinden gelen ilginç sorular ve Ezmeci'nin cevabı...

*Sevgilim evlenince benden grup seks istiyor çoğunlukla ve onu aldatmamı istiyor bu normal mi?

-Böyle sapkın bir erkekle bırakın evlenmeyi yanından bile geçmeyin. Bu tarz istekler sapkınlık, cinsellikte hareket yaratmak. Fantezi başka bir şey sapkınlık başka bir şey...

*Kocamın aldattığını düşündüğüm için gece cinsel organına çivi batırdım evi terk etti ne yapmalıyım?

Bu çok büyük bir tepki olmuş hatta suç sayılabilecek, hatta kalıcı hasarlara yol açacak bir tepki. Eşinize öfke kontrolünüzü sağlamak ve bir daha böyle şeyler olmaması için destek aldığınızı söyleyebilirsiniz. bir daha böyle şeyler yaşanmayacağını ispatlamanız lazım.

Kaynak: Haber Merkezi