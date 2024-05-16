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Korkutan olay! Okula rastgele ateş etti

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Ankara'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen G.G., oturduğu mahalledeki Kınık Şehit Murat Yatarkalkmaz İlkokulu'na gece pompalı tüfekle ateş etti, camlar kırıldı.Gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakılan G.G.’nin daha önce de 2 kez okula silahla ateş ettiği ve 'kamu malına zarar verme' suçundan adli para cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

Korkutan olay! Okula rastgele ateş etti mask
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Madde bağımlısı olduğu iddia edilen G.G., geçen hafta gece saatlerinde Kınık Şehit Murat Yatarkalkmaz İlkokulu'na rastgele ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar sınıfın pencere camına isabet etti. G.G., aynı gün okulun yanında komşusuna ait iş yerine de ateş açtı. İş yerinin camları kırıldı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Gözaltına alınan G.G., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

G.G.'nin, daha önce de 2 kez aynı okula silahla ateş ettiği ortaya çıktı. Geçen yıl nisan ayında gerçekleşen ilk olayın ardından okul yönetiminin şikayette bulunduğu ve G.G. hakkında 'kamu malına zarar verme' suçundan dava açıldığı belirtildi. Eylül ayında sonuçlanan mahkemede G.G.'ye adli para cezası verildiği öğrenildi. G.G.'nin, daha sonra bir kez daha okula silahla ateş ettiği öğrenildi. G.G. hakkında son 2 olayla ilgili başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

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16 May 2024 - 22:58 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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