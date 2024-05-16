16 May 2024 - 22:52- Gündem G:

Vahşet görüntüleri! Antalya'da eşini çalıştığı markette bıçaklayarak öldürdü

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Antalya'da yaşanan vahşetle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Eşini çalıştığı markette öldüren sanığın cinayetle ilgili son görüntülerine ulaşıldı.

Vahşet görüntüleri! Antalya'da eşini çalıştığı markette bıçaklayarak öldürdü
Vahşet görüntüleri! Antalya'da eşini çalıştığı markette bıçaklayarak öldürdü
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Kepez'de, eşini çalıştığı zincir market şubesinde bıçaklayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanığın cinayet öncesi ve sonrası görüntüleri ortaya çıktı.

Vahşet görüntüleri! Antalya'da eşini çalıştığı markette bıçaklayarak öldürdü

Kepez'deki bir zincir marketin şubesinde çalışan Sümeyye Yavlak'ın (26), 21 Ağustos 2023'te iş yerine gelen eşi Mehmet Yavlak tarafından öldürülmesine ilişkin güvenlik kamerası kaydı bulundu.

Kayıtta, market içindeki kasada görev yapan Sümeyye Yavlak'ın eşinin geldiğini gördükten sonra kaçarak kendisini depoya kilitlediği görülüyor. Markete giren saldırgan Mehmet Yavlak'ın depo önüne giderek, diğer market görevlisi kadınla eşini kapıyı açması için ikna etmeye çalıştığı görüntüler de kayıtta dikkat çekiyor.

Vahşet görüntüleri! Antalya'da eşini çalıştığı markette bıçaklayarak öldürdü

Deponun ana kapısının açılmasına üzerine içeri giren Mehmet Yavlak'ın, ikinci kapının önünde yaklaşık 5 dakika kaldıktan sonra çıkıp, ikinci kapıya önce yumruk attığının, ardından marketin içinde bulduğu eşyaları kapıya fırlattığının görüldüğü kayıtta, ikinci kapının kırılmasıyla içeri girmesi ve yaklaşık 5 dakika sonra elindeki cinayet bıçağı ile depodan çıkıp, koşarak marketten kaçması yer alıyor.

Vahşet görüntüleri! Antalya'da eşini çalıştığı markette bıçaklayarak öldürdü

NE OLMUŞTU?

Kepez'deki bir zincir marketin şubesinde çalışan Sümeyye Yavlak (26), 21 Ağustos 2023'te iş yerine gelen eşi Mehmet Yavlak ile tartışmıştı. Eşinin kovaladığı kadın kendisini marketin deposuna kilitlemişti. Kapıyı kırarak içeri giren Yavlak, eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçmıştı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklanmıştı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Mehmet Yavlak, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

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16 May 2024 - 22:52 AA Antalya- Gündem

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