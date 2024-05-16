Ekmekten sonra simit de zamlandı

Ekmeğe pek çok ilde yeni zam geldi. Gelen zamlardan simit fiyatları da nasibini aldı. Edirne'de simit fiyatlarına yeni zam geldi. Simit fiyatlarına tam yüzde 40 zam geldi. Daha önce 10 liradan satılan simide 4 lira zam yapıldı. Simidin yeni fiyatı 14 lira oldu.

Kaynak: Haber Merkezi