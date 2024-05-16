- Asayiş

Futbolcunun eşi yaşlı çifte çarptı

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Kütahya'da üst geçidi kullanmak yerine bulvara çıkan Salih (71) ile eşi Yasemen Tokerim (64) otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek yaralandı. Sürücünün ise Tokat Erbaasporlu futbolcu Hüseyin Çolak’ın eşi Tuğba Çolak olduğu öğrenildi.

Futbolcunun eşi yaşlı çifte çarptı mask
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Abdurrahman Kara Bulvarı’ndan Tren Garı istikametine giden Salih ve Yasemen Tokerim çifti, 3 metre mesafedeki üst geçidi kullanmak yerine karayolundan karşıya geçmek istedi. Ancak bu sırada Kütahya’dan Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan Tuğba Çolak idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan çifte çarparak metrelerce sürükledi.

FUTBOLCUNUN EŞİ ÇIKTI

Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı çift, hastaneye kaldırıldı.Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Tuğba Çolak’ın Tokat Erbaasporlu 34 yaşındaki forvet oyuncusu Hüseyin Çolak’ın eşi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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16 May 2024 - 22:10 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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