16 May 2024 - 22:07- Spor G:

Antalya'da Filenin Sultanları, Hollanda engelini geçti: 3-1

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Hollanda'yı 3-1 yendi.

Antalya'da Filenin Sultanları, Hollanda engelini geçti: 3-1 mask
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FIVB Milletler Ligi’nde heyecan devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Milletler Ligi’nin ikinci maçında Japonya ile karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları, Antalya’nın ev sahipliği yaptığı maçta Hollanda'yı rahat mağlup etti. Ebrar Karakurt ve İlkin Aydın'ın harika performanslarıyla farkı açan Türkiye, rakibini setlerde 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Antalya'da Filenin Sultanları, Hollanda engelini geçti: 3-1

Japonya yenilgisiyle turnuvaya başlayan Türkiye, böylelikle ikinci maçında ilk galibiyetini almış oldu.

Türkiye’nin önümüzdeki iki maçı:

18 Mayıs Cumartesi: 20.00 İtalya-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

19 Mayıs Pazar: 20.00 Fransa-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

Kaynak: KARAR

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16 May 2024 - 22:07 - Spor

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