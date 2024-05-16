Yusuf Yazıcı ile oyuncu Melisa Aslı Pamuk evlendi

Fransa'da futbol hayatını sürdüren ünlü oyuncu Yusuf Yazıcı ile ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un arasındaki ilişki uzun süredir devam ediyordu. Evlilik hazırlıkları yapan ünlü çiftten flaş bir hamle geldi.
INSTAGRAM'DAKİ ADINI DEĞİŞTİRDİ
Melisa Aslı Pamuk, resmi Instagram hesabından soyadını değiştirerek herkesi şaşırttı. Pamuk profilini, 'Melisa Aslı Yazıcı' olarak değiştirdi. Pamuk'un soyadını değiştirmesiyle ünlü çiftin evlendiği de ortaya çıkmış oldu.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.