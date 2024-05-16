16 May 2024 - 21:58- Magazin G:

Yusuf Yazıcı ile oyuncu Melisa Aslı Pamuk evlendi

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Bir süredir birlikte olan ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı ile oyuncu Melisa Aslı Pamuk evlendi.

Yusuf Yazıcı ile oyuncu Melisa Aslı Pamuk evlendi mask
Yusuf Yazıcı ile oyuncu Melisa Aslı Pamuk evlendi
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Fransa'da futbol hayatını sürdüren ünlü oyuncu Yusuf Yazıcı ile ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un arasındaki ilişki uzun süredir devam ediyordu. Evlilik hazırlıkları yapan ünlü çiftten flaş bir hamle geldi.

Yusuf Yazıcı ile oyuncu Melisa Aslı Pamuk evlendi

INSTAGRAM'DAKİ ADINI DEĞİŞTİRDİ

Melisa Aslı Pamuk, resmi Instagram hesabından soyadını değiştirerek herkesi şaşırttı. Pamuk profilini, 'Melisa Aslı Yazıcı' olarak değiştirdi. Pamuk'un soyadını değiştirmesiyle ünlü çiftin evlendiği de ortaya çıkmış oldu.

Kaynak: MYNET

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16 May 2024 - 21:58 - Magazin

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