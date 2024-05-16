Dolu ve fırtına fena vurdu. Ağaçlar devrildi; dereler taştı

Karakütük ve Şabaplı köylerinde dere taşması sonucu köprülerde hasar oluştu. Bölgeye ulaşımın sağlandığı yolda heyelan meydana geldi. Yola devrilen kayalar nedeniyle ulaşım durdu. Fırtına nedeniyle ilçede ağaçlar devrilirken, Kızyusuflu ve Yukarıçiyanlı köylerinde dolu yağışından dolayı ekili tarım arazileri ile meyve bahçelerinde hasar meydana geldi. İlçede belediye ve özel idareye bağlı ekipler, yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA