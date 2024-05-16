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Dolu ve fırtına fena vurdu. Ağaçlar devrildi; dereler taştı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı ile birlikte fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Dolu ve fırtına fena vurdu. Ağaçlar devrildi; dereler taştı mask
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Karakütük ve Şabaplı köylerinde dere taşması sonucu köprülerde hasar oluştu. Bölgeye ulaşımın sağlandığı yolda heyelan meydana geldi. Yola devrilen kayalar nedeniyle ulaşım durdu. Fırtına nedeniyle ilçede ağaçlar devrilirken, Kızyusuflu ve Yukarıçiyanlı köylerinde dolu yağışından dolayı ekili tarım arazileri ile meyve bahçelerinde hasar meydana geldi. İlçede belediye ve özel idareye bağlı ekipler, yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı. 

Kaynak: DHA

# Belediye, Özel, ulaşım

16 May 2024 - 21:46 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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