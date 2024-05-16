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Serenay Sarıkaya'nın saçları peruk muydu?

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Serenay Sarıkaya'nın 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisindeki saçları sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizideki saçlarının bazıları peruk olduğunu düşünürken bazıları ise gerçek olduğunu savundu.

Serenay Sarıkaya'nın saçları peruk muydu? mask
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Netflix'in Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Boran Kuzum ve Hakan Kurtaş gibi başarılı oyuncuların başrollerini paylaştığı yeni dizisi  Kimler Geldi Kimler Geçti'de Sarıkaya'nın saçları uzun süre konuşuldu. Sarıkaya'nın hayat verdiği Leyla Taylan karakterinin saçları kısa olunca ilk olarak saçlarını kestirdiğine dair yorumlar yapıldı. Ancak diziyi izleyenler saçlarının arka kısmındaki tuhaf görüntü sebebiyle peruk olduğu düşünmeye başladı

Sosyal medyada bir kullanıcı ise dizide  Leyla'nın rüyasında Cem'i gördüğü sahnenin çekildiği sıradaki görüntülerinden yola çıkarak saçların doğal olduğunu söyleyerek bu iddiaların aksi bir yorumda bulundu. 

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, başladı, Sosyal, Kimler Geldi Kimler Geçti

16 May 2024 - 21:41 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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