Serenay Sarıkaya'nın saçları peruk muydu?

Netflix'in Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Boran Kuzum ve Hakan Kurtaş gibi başarılı oyuncuların başrollerini paylaştığı yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti'de Sarıkaya'nın saçları uzun süre konuşuldu. Sarıkaya'nın hayat verdiği Leyla Taylan karakterinin saçları kısa olunca ilk olarak saçlarını kestirdiğine dair yorumlar yapıldı. Ancak diziyi izleyenler saçlarının arka kısmındaki tuhaf görüntü sebebiyle peruk olduğu düşünmeye başladı.
Sosyal medyada bir kullanıcı ise dizide Leyla'nın rüyasında Cem'i gördüğü sahnenin çekildiği sıradaki görüntülerinden yola çıkarak saçların doğal olduğunu söyleyerek bu iddiaların aksi bir yorumda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.