Feci kaza! İnşaat işçisi 5. kattan düştü

Bursa'da çalıştığı inşaatın 5’inci katından, iskeleden düşen Muhammed Gök (36), hayatını kaybetti.
Olay, saat 11.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi Çiçek Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı bir binanın dış cephesine kurulan iskelenin üzerinde, en üst katta çalışan Muhammet Gök, dengesini kaybedip düştü. Olay yerine işçilerin ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Muhammed Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Muhammed Gök'ün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.