16 May 2024 - 21:29- Gündem G:

Feci kaza! İnşaat işçisi 5. kattan düştü

ABONE OL Google News Sayfamız

Bursa'da 5.katın dış iskelesinde çalışan inşaat işçisi dengesini kaybederek düştü. Kazada işçi yaşamını kaybetti.

Feci kaza! İnşaat işçisi 5. kattan düştü mask
Feci kaza! İnşaat işçisi 5. kattan düştü
Feci kaza! İnşaat işçisi 5. kattan düştü
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bursa'da çalıştığı inşaatın 5’inci katından, iskeleden düşen Muhammed Gök (36), hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi Çiçek Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı bir binanın dış cephesine kurulan iskelenin üzerinde, en üst katta çalışan Muhammet Gök, dengesini kaybedip düştü. Olay yerine işçilerin ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Muhammed Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Feci kaza! İnşaat işçisi 5. kattan düştü

Muhammed Gök'ün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci kaza! İnşaat işçisi 5. kattan düştü

Kaynak: DHA

# Bursa, inşaat, Düşme, çalışan, ilgili, Bir, sağlık, Polis

16 May 2024 - 21:29 DHA Bursa- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Feci kaza! İnşaat işçisi 5. kattan düştü mask
Feci kaza! İnşaat işçisi 5. kattan düştü
Görev başında kalp krizinden şehit olan polis memuru, Nazilli'de toprağa verildi mask
Görev başında kalp krizinden şehit olan polis memuru, Nazilli'de toprağa verildi
Belediye çalışanlarından maaş eylemi mask
Belediye çalışanlarından maaş eylemi
Boyamasıyla tepki çeken madenci heykelinin boyaları kazındı mask
Boyamasıyla tepki çeken madenci heykelinin boyaları kazındı
Havalar ısınmasıyla Türkiye'de sayıları çoğaldı. Tek ısırığıyla öldürüyor mask
Havalar ısınmasıyla Türkiye'de sayıları çoğaldı. Tek ısırığıyla öldürüyor
Alanya'da 6 iş yerinde hırsızlık yaptılar mask
Alanya'da 6 iş yerinde hırsızlık yaptılar
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber