- Asayiş

Parkta iki grup tekme ve bıçaklarla birbirine saldırdı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde parkın içinde iki grup birbirine girdi. Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Parkta iki grup tekme ve bıçaklarla birbirine saldırdı mask
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Parkta, iki grup genç arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. 1’i bıçak, diğeri de tekme ve yumruk darbeleriyle 2 kişinin yaralandığı kavga, olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle sona erdi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

# Polis, sağlık, ilgili

16 May 2024 - 20:55 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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