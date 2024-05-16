Parkta iki grup tekme ve bıçaklarla birbirine saldırdı

Parkta, iki grup genç arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. 1’i bıçak, diğeri de tekme ve yumruk darbeleriyle 2 kişinin yaralandığı kavga, olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle sona erdi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA