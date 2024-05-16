Boyamasıyla tepki çeken madenci heykelinin boyaları kazındı

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde 2 yıl önce boyaması tepki çeken madenci heykelinin boyası, belediye ekipleri tarafından kazındı. Heykel, orijinali olan bronz rengine geri döndürülmeye çalışıldı.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 1991 yılında düzenlenen ‘Büyük Madenci Yürüyüşü’nün anısına 33 yıl önce bir madenci heykeli yapıldı. 2 yıl önce, zamanla deforme olduğu belirtilen heykel bakımdan geçti. Heykelin orijinali bronz rengindeyken restorasyon çalışmasının ardından heykelin bareti ve çizmeleri sarıya, pantolon ve ceketi maviye, madencinin kolları ve yüzü siyaha boyandı. Heykelin boyandığı hali ise tepkilere neden oldu ve heykelin çizmeleri daha sonra tekrar siyaha boyandı.
Kozlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bugün, heykelin üzerindeki mavi, sarı ve siyah boyaları kazıdı. Boyaları kazınan heykel, orijinali olan bronz rengine döndürülmeye çalışıldı. Kazınan heykelde eski boya kalıntıları olduğu görülürken baretteki sarı boya aynı bırakıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.