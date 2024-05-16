Havalar ısınmasıyla Türkiye'de sayıları çoğaldı. Tek ısırığıyla öldürüyor

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığın vakalarındaki artış uzmanları tedirgin ediyor. Uzmanlar Türkiye'de kırım kongo kanamalı Ateş hastalığının tanısının konulması ve yaygınlaşması üzerine bu alanda çalışmaların yoğunlaştığını söyledi.



Keneler üzerinde 2008 yılından bu yana çalışmalar yaptığını dile getiren uzmanlar yabani hayvanlar üzerindeki geneler ve bunların bulaştırdığı hastalıklarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. İnsan üzerinde parazitlenen kene türlerinin neden olabileceği hastalıklar üzerinde araştırmalarda bulunan Keskin, sıcak havaları ile birlikte kenelerin artış gösterdiğini aktardı. Uzmanlar kenelere karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Kene vakalarının yalnızca ülkemize ait bir problem olmadığına dikkat çeken uzmanlar kenelerin her ülkede hastalık bulaştırabilme özelliği olduğunu da aktardı. Ayrıca keneler sadece KKKA hastalığına da neden olmaz, aynı zamanda 200 kadar hastalık etkeninin taşıyıcısı ve bulaştırıcısıdır. Bunlar çalışmalar yapıldıkça ortaya çıkacak şeyler. Kenelerle bulaşan çok fazla hastalık olduğunun altı çizildi.

Kaynak: Haber Merkezi