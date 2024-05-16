16 May 2024 - 19:44- Gündem G:

Alanya'da 6 iş yerinde hırsızlık yaptılar

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Alanya'da, 6 iş yerinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Alanya'da 6 iş yerinde hırsızlık yaptılar mask
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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Saray ve Kızlarpınarı mahallelerinde 6 iş yerinden 50 bin lira çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayı şüpheliler K.A, K.D. ve K.M.K.A'nın gerçekleştirdiğini tespit ederek gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.M.K.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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16 May 2024 - 19:44 AA Antalya- Gündem

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