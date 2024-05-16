Alanya'da 6 iş yerinde hırsızlık yaptılar

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Saray ve Kızlarpınarı mahallelerinde 6 iş yerinden 50 bin lira çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayı şüpheliler K.A, K.D. ve K.M.K.A'nın gerçekleştirdiğini tespit ederek gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.M.K.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.