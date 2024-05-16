16 May 2024 - 19:16- Magazin G:

Herkesi gönderdi! Acun Ilıcalı konseyde Merve'yle baş başa konuştu

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Survivor All Star'da dün akşam Merve'nin ismi konseyde çıkarak düello adayı oldu. Acun Ilıcalı, konseyden herkesi göndererek Merve'yle baş başa görüştü.

Herkesi gönderdi! Acun Ilıcalı konseyde Merve'yle baş başa konuştu mask
Herkesi gönderdi! Acun Ilıcalı konseyde Merve'yle baş başa konuştu
Herkesi gönderdi! Acun Ilıcalı konseyde Merve'yle baş başa konuştu
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Survivor All Star'da haftanın eleme adayları belli oldu. Merve, Atakan, Aleyna ve Özgür konseyde duygularını Acun Ilıcalı'ya ifade etti. Herkes uzun uzun konuşurken Merve'nin "Bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum hak eden kazansın" sözleri Acun Ilıcalı'yı şaşırttı.

Acun Ilıcalı bu sözler karşısında "Çok konuşkan bir günde Merve bugün senin bir şeye karşı bir tepkin var da tam bulamadım onu ben seni yıllardır tanırım sen bir şey sinirlendiğin zaman bu moda geçiyorsun sakatlıktan dolayı böyle yapmazsın. Aday olarak tercih edildiğini hissettin buna da bozuldun sitem ediyorsun gibi bir his var benim içinde" deyince Merve "Bence daha farklı" dedi.

Herkesi gönderdi! Acun Ilıcalı konseyde Merve'yle baş başa konuştu

Acun Ilıcalı tahminlerini söylese de Merve "Hayır, ben size sonra özelde söyleyeyim" yanıtını verdi. Atakan ise "Biz çıkalım mı abi?" dedi. Acun Ilıcalı ise "Çok iyi bir fikir, siz çıksanız ben Merve ile kalsam... Sizi uğurluyorum Merve ile sohbetimiz olacak" yanıtını verdi.

Herkesi gönderdi! Acun Ilıcalı konseyde Merve'yle baş başa konuştu

BİR ANDA AĞLAMAYA BAŞLADI

Herkes gittikten sonra Merve "Belki de sisteme takıldığım için böyle oldu çünkü yani bizim de takım içerisinde bir seçme hakkımız diye düşünüyorum ben şey açısından mesela en kötü performans aday oluyorsa ve bizim takımda biz bir isim yazacaksak kötü performans olabilir ama aramızda sevmediğimiz bir kişiyi de aday çıkartabilirdik ama biz Atakan'ı da tercihen yazabilirdik... Şu an ben bu olayın kurbanı oldum. Zaten dizimi mahvettim" diyerek ağlamaya başladı.

Herkesi gönderdi! Acun Ilıcalı konseyde Merve'yle baş başa konuştu

Acun Ilıcalı ise "Suçlu birini ararken o biri bizmişiz... Meğerse burada katil benmişim" yanıtını verdi.

Kaynak: MYNET

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16 May 2024 - 19:16 - Magazin

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