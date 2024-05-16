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Müge Anlı'da şoke eden an! Muhabir canlı yayında ceset buldu

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Müge Anlı İle Tatlı Sert herkesi şoke eden bir an yaşandı. Günlerdir kayıp aranan Şaban Ateş'in cansız bedenini muhabir canlı yayında çığlık atarak buldu.

Müge Anlı'da şoke eden an! Muhabir canlı yayında ceset buldu mask
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Muğla’da yaşayan 3 çocuk babası Şaban Ataş, bir süre önce kayboldu. Müge Anlı’da söz konusu olayın incelendiği bölümün canlı yayın çıkışında Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut büyük bir soğukkanlılıkla cinayeti şu şekilde itiraf etti:

"Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü" dedi. Eski eş cesedin gömüldüğü yeri de söyleyerek gerekli bilgileri verdi. Programın muhabiri Karabulut’un söylediği yere gitti. Canlı yayındayken ise ceset ile karşılaştı ve çığlık çığlığa koşarak oradan uzaklaştı. Ekipler ise bölgede detaylı aramalara başlayarak cesedin Ataş’a ait olduğunu açıkladı.

Kaynak: ATV

# Bir, etti, çocuk

16 May 2024 - 18:59 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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