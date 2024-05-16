16 May 2024 - 18:57- Gündem G:

Antalya'da temsili askerlik yapacak özel gereksinimli bireyler uğurlandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya’da Engelliler Haftası çerçevesinde bir günlük temsili askerlik yapacak 15 özel gereksinimli birey genç için askerlik töreni yapıldı.

Antalya'da temsili askerlik yapacak özel gereksinimli bireyler uğurlandı mask
Antalya'da temsili askerlik yapacak özel gereksinimli bireyler uğurlandı
Antalya'da temsili askerlik yapacak özel gereksinimli bireyler uğurlandı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında bir günlük temsili askerlik yapacak  özel gereksinimli gençler için asker uğurlama töreni düzenledi.

Antalya'da temsili askerlik yapacak özel gereksinimli bireyler uğurlandı

Belediyenin hizmet binası önünde 15 özel gereksinimli gencin katılımıyla düzenlenen törene, gençlerin ailesi ve belediye çalışanları da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, asker kınası yakıldı.

Özel gereksinimli gençler ve aileleri davul zurna eşliğinde halay çekti. Boyunlarına al yazmalar ve Türk bayrakları takılan özel gereksinimli gençler, vatani görevlerini yapacak olmanın heyecanını yaşadı.

Antalya'da temsili askerlik yapacak özel gereksinimli bireyler uğurlandı

Antalya 3. Er Eğitim Tugay Komutanlığında bir günlük temsili askerlik yapacak olan özel gereksinimli gençler, araçlarla askere uğurlandı.

Kaynak: AA

# Antalya, askerlik, tören, eğitim, Belediye, Özel, Bir

16 May 2024 - 18:57 AA Antalya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TBB Başkanı Sağkan: Adliyedeki tuvalet tartışması bir savcının meslek grubuna verdiği zarar (2) mask
TBB Başkanı Sağkan: Adliyedeki tuvalet tartışması bir savcının meslek grubuna verdiği zarar (2)
Foça Belediyesi çalışanlarından 'maaş' eylemi mask
Foça Belediyesi çalışanlarından 'maaş' eylemi
Engelliler Haftası kapsamında temsili asker uğurlaması yapıldı mask
Engelliler Haftası kapsamında temsili asker uğurlaması yapıldı
Düşük fiyat veren komisyonculara kızıp bir kamyonet patlıcanı çöpe döktü mask
Düşük fiyat veren komisyonculara kızıp bir kamyonet patlıcanı çöpe döktü
Kötü koktuğu ihbar edilen evden 4,7 ton çöp çıktı mask
Kötü koktuğu ihbar edilen evden 4,7 ton çöp çıktı
'Geleceğe Nefes Projesi', Akdeniz-PA Ödülü'ne layık görüldü mask
'Geleceğe Nefes Projesi', Akdeniz-PA Ödülü'ne layık görüldü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber