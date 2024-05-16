Antalya'da temsili askerlik yapacak özel gereksinimli bireyler uğurlandı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında bir günlük temsili askerlik yapacak özel gereksinimli gençler için asker uğurlama töreni düzenledi.

Belediyenin hizmet binası önünde 15 özel gereksinimli gencin katılımıyla düzenlenen törene, gençlerin ailesi ve belediye çalışanları da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, asker kınası yakıldı.

Özel gereksinimli gençler ve aileleri davul zurna eşliğinde halay çekti. Boyunlarına al yazmalar ve Türk bayrakları takılan özel gereksinimli gençler, vatani görevlerini yapacak olmanın heyecanını yaşadı.

Antalya 3. Er Eğitim Tugay Komutanlığında bir günlük temsili askerlik yapacak olan özel gereksinimli gençler, araçlarla askere uğurlandı.





Kaynak: AA