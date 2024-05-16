Kötü koku her yeri sarınca gerçek ortaya çıktı

Daha önce yaşamını yitiren kişinin evinden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, gittikleri evin tüm odalarında uzun süredir bekleyen, aralarında çürümüş gıda, kıyafet ve poşetlerin bulunduğu çöp olduğunu belirledi. Yapılan temizlik çalışmasında evden yaklaşık 4,7 ton çöp çıkarıldı.

Kaynak: DHA