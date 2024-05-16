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Kötü koku her yeri sarınca gerçek ortaya çıktı

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Eskişehir'de daha önce hayatını kaybeden kişinin kötü kokular geldiği belirtilen evinde, belediye ekipleri tarafından yapılan temizlik çalışmasında yaklaşık 4,7 ton çöp çıkarıldı.

Kötü koku her yeri sarınca gerçek ortaya çıktı mask
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Daha önce yaşamını yitiren kişinin evinden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, gittikleri evin tüm odalarında uzun süredir bekleyen, aralarında çürümüş gıda, kıyafet ve poşetlerin bulunduğu çöp olduğunu belirledi. Yapılan temizlik çalışmasında evden yaklaşık 4,7 ton çöp çıkarıldı. 

Kaynak: DHA

16 May 2024 - 18:41 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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