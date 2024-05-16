16 May 2024 - 18:36- Kültür-Sanat G:

'Kimler Geldi Kimler Geçti'ye flaş isim dahil oluyor

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Çok konuşulan Netflix dizisi "Kimler Geldi Kimler Geçti"nin 2. sezon kadrosuna oyuncu Levent Özdilek dahil oluyor.

'Kimler Geldi Kimler Geçti'ye flaş isim dahil oluyor mask
'Kimler Geldi Kimler Geçti'ye flaş isim dahil oluyor
'Kimler Geldi Kimler Geçti'ye flaş isim dahil oluyor
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Netflix'te yayınlanan ve Ay Yapım tarafından hazırlanan "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinin ikinci sezonu için heyecan verici gelişmeler yaşanıyor.

'Kimler Geldi Kimler Geçti'ye flaş isim dahil oluyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin çekimleri haziran ayında başlayacak ve ikinci sezonda Levent Özdilek de kadroya dahil olacak. Özdilek, Hakan Kurtaş'ın canlandırdığı Cem Murathan karakterinin babası Süha'yı canlandıracak.

'Kimler Geldi Kimler Geçti'ye flaş isim dahil oluyor

Senarist Ece Yörenç'in yazdığı ve Bertan Başaran'ın yönettiği dizinin ilk sezonunda Serenay Sarıkaya, Gökçe Bahadır, Ekin Koç, Burcu Binbaydar, Didem Balıkçı ve Ezgi Mola gibi isimler yer almıştı.

Bir avukatlık bürosunda çalışan bir grup yakın arkadaşın hikayesini anlatan dizi, izleyicilerden büyük ilgi görmüştü.

'Kimler Geldi Kimler Geçti'ye flaş isim dahil oluyor

"Kimler Geldi Kimler Geçti"nin ikinci sezonu, önümüzdeki aylarda Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

'Kimler Geldi Kimler Geçti'ye flaş isim dahil oluyor

Kaynak: KARAR

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16 May 2024 - 18:36 - Kültür-Sanat

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