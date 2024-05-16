Turgut Altınok'un kızı Dışişleri Bakanlığı'na atandı!

Gazeteci Murat Ağırel, Turgut Altınok’un kızının Dışişleri Bakanlığı’na atandığı iddia etti. Gazeteci Ağırel’in sosyal medyada yaptığı paylaşım birçok yorumu da beraberinde getirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine dikkat çekildi.

Dün AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muhalefet belediyelerinde yaşanan eş, dost, akraba atamalarını ibretle takip ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak bu sözlere dikkat çekti. Ağırel'in paylaşımı şu şekilde:

Murat Ağırel, sosyal medya hesabından Altınok'la ilgili şunları yazdı:

"Sayın Cumhurbaşkanı eş,dost akrabaların atamalarını ibretle takip ediyoruz demiş. Kendi damadının ve arkadaşlarının Bakan, bürokrat olması dışında sorun yok.

Bu tür haksız atamaların tamamı parti ayırt etmeksizin hemen iptal edilmelidir.

Mesela Sayın Turgut Alıntok’un kızı bir ay önce nasıl 61/A ya istinaden 1.derece kadrolu Bakan Müşaviri olarak Dışişleri Bakanlığı’na atandı merak ediyorum."

Kaynak: Haber Merkezi