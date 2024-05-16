TBB Başkanı Sağkan: Adliyedeki tuvalet tartışması bir savcının meslek grubuna verdiği zarar (2)

MESLEKTE 40 VE 50'NCİ YILINI DOLDURANLARA PLAKET VERDİ

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Kayseri Barosu tarafından düzenlenen stajyer avukatlarla buluşma programının ardından Kayseri Barosu'na kayıtlı olan ve meslekte 40 ve 50'nci yılını dolduran avukatlara plaket takdim törenine katıldı. Programa, TBB Başkanı Erinç Sağkan'ın yanı sıra Kayseri Baro Başkanı Ali Köse ve yönetim kurulu üyeleri ile meslekte 40 ve 50'nci yılını dolduran avukatlar ve aileleri katıldı.

Mesleki programların önemine vurgu yapan Erinç Sağkan, "Benim açımdan en heyecanlandığım ve kıymet verdiğim organizasyon meslek ustalarına saygı gösteren plaket törenleri oluyor. Bu plaketleri kargo poşetine gönderip bir anma etkinliği kapsamında kıymetsiz buluyorum. Önemli olanın bu kıymetli anda yaklaşık yarım asırdır bu ülkede hukuk mücadelesi veren meslektaşlarımıza küçük de olsa bir hediye takdiminde onların kıymetli anlarını onlarla beraber paylaşmadığımız müddetçe plaketler gelip geçici ürünlerden ibaret olur. Bu yüzden bizzat gelmek ve meslektaşlarımın yarım asırdır kaybetmedikleri heyecana ortak olmaya geldim. Bizim mesleğimizin en önemli unsuru usta- çırak ilişkisinden oluşan bir meslek olmamız" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından meslekte 40 ve 50'nci yılını dolduran Kayseri Barosu'na kayıtlı 26 avukata plaketleri takdim edildi.

Samed Aydın SUN/ KAYSERİ,