16 May 2024 - 18:30- Asayiş G:

Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde, sokakta tartıştığı aralarında husumet olan S.D. tarafından tabancayla vurulan Fatih Uyar, hayatını kaybetti.

Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu mask
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Aralarında husumet olduğu öne sürülen S.D. ile Fatih Uyar sokakta karşılaşınca, önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavga sırasında belindeki tabancayı çeken S.D., Uyar'a doğru 7 el ateş edip, kaçtı.  Çevredekiler tarafından otomobille hastaneye kaldırılan Uyar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, S.D.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. (DHA)

Kaynak: DHA

# Polis, ilgili, fatih

16 May 2024 - 18:30 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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