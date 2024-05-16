Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu

Aralarında husumet olduğu öne sürülen S.D. ile Fatih Uyar sokakta karşılaşınca, önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavga sırasında belindeki tabancayı çeken S.D., Uyar'a doğru 7 el ateş edip, kaçtı. Çevredekiler tarafından otomobille hastaneye kaldırılan Uyar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, S.D.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. (DHA)

Kaynak: DHA