Foça Belediyesi çalışanlarından 'maaş' eylemi

İZMİR'in Foça Belediyesi'ne bağlı Bağ-Kent Şirketi'nde çalışanlar, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle basın açıklaması yaptı. İşçilerin eylemine Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da katıldı.

Foça Belediyesi'ne bağlı Bağ-Kent Şirketi'nde çalışan işçiler, maaş alamadıkları gerekçesiyle Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. STK'ların da destek verdiği basın açıklamasına Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da katıldı. 'Geçinemiyoruz' pankartı açan işçiler, 'zafer direnen emekçinin olacak', 'başkan uyuma emekçine sahip çık', 'kurtuluş yok tek başına birleşe birleşe kazanacağız' sloganları attı. İşçiler adına basın açıklamasını Disk Genel İş 4 Nolu Şube Başkanı Aydın Tekin okudu. Tekin, "Foça Belediyesi Bağ-Kent Şirketi'nde 3 aydır maaşlarımız, sadece 2 defa 10 bin ve 12 bin 500 TL olarak yatırıldı. Kadrolu işçilerde ise 6 ikramiye henüz ödenmedi. Sayın Başkanımız bizlerin görüşme taleplerini hiçbir zaman geri çevirmedi. Bu ödemelerin zamanında ve tam olarak yatırılmasını Belediye Başkanımızdan talep ettik. Ödemelerle ilgili tüm yolları denediğini bizlere iletti. Bizler, kendisine inanmak ve güvenmek istiyoruz" dedi.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ise "Bütün koşulları değerlendirerek bayrama kadar umut ediyorum her şey yolunda giderse maaşlarınızı vereceğim. Bir aylık maaşınızı, bir sonraki ay ödeyeceğim maaşınızı yedeklemeden durmayacağım" diye konuştu.