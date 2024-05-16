16 May 2024 - 17:57- Ekonomi G:

Fırsat kapıda! Türk Telekom’da yeni personel alımı başlıyor!

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Türk Telekom, farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere personel alımı yapacak.

Fırsat kapıda! Türk Telekom’da yeni personel alımı başlıyor! mask
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Kadrolar ve Şartlar
Muhasebe Uzman Yardımcısı/Uzmanı (Engelli Kadrosu)

Üniversitelerin örgün eğitim veren lisans bölümlerinden mezun olmak,
Tercihen telekomünikasyon veya bilgi teknolojileri sektöründe en az 3 yıl deneyime sahip olmak,
MS Office programlarına hakim olmak,
Güler yüzlü, iletişimi kuvvetli ve ekip çalışmasına yatkın olmak,
Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı ve yasal olarak engelli kapsamında değerlendirilebilmek.
Ticari & Kurumsal Fonk. Büro Memuru (Engelli)

Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı ve yasal olarak engelli kapsamında değerlendirilebilmek,
Üniversitelerin örgün eğitim ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak,
Tercihen telekomünikasyon veya bilgi teknolojileri sektöründe en az 3 yıl deneyime sahip olmak,
MS Office programlarına hakim olmak,
Güler yüzlü, iletişimi kuvvetli ve ekip çalışmasına yatkın olmak.
Mühendis (Engelli Kadrosu)

Üniversitelerin Bilişim veya Elektrik Elektronik ile ilgili mühendislik bölümlerinden mezun olmak,
Tercihen telekomünikasyon veya bilgi teknolojileri sektöründe en az 3 yıl deneyime sahip olmak,
MS Office programlarına hakim olmak,
Güler yüzlü, iletişimi kuvvetli ve ekip çalışmasına yatkın olmak,
Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı ve yasal olarak engelli kapsamında değerlendirilebilmek.
Başvuru
Başvurular İŞKUR’un resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır. Başvuru yapmak isteyen adayların belirtilen şartları sağlamaları ve başvurularını tam ve eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmeleri önemlidir.

Türk Telekom’un personel alımı fırsatlarına başvurmak isteyen adayların belirtilen tarihler içerisinde başvurularını tamamlamaları önerilir. Bu fırsatı kaçırmamak için İŞKUR’un resmi web sitesini ziyaret etmeyi unutmayın!

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16 May 2024 - 17:57 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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