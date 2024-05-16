16 May 2024 - 17:49- Gündem G:

Alanya’da kaza kurbanı Doruk için adalet çağrısı

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Alanya’da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Doruk Erdoğan’ın dedesi, torununun ölümüne neden olan kadın sürücünün serbest bırakılmasına isyan etti. Bugün Erdoğan’ın hayatını kaybettiği yere karanfiller bırakan Dede Göçer, adalet istedi.

Alanya’da kaza kurbanı Doruk için adalet çağrısı mask
Alanya’da kaza kurbanı Doruk için adalet çağrısı
Alanya’da kaza kurbanı Doruk için adalet çağrısı
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Alanya'da geçtiğimiz günlerde F.Ü. (38) idaresindeki 07 BPJ 658 plakalı otomobil, Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Doruk Erdoğan ile kız kardeşi Belinay Erdoğan'a (7) çarpmıştı. Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Doruk Erdoğan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Belinay Erdoğan ise yaralanmıştı. Sürücü F.Ü. ise polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Bugün Erdoğan’ın ailesi ve sevenleri kazanın yaşandığı yere karanfil bıraktı. Erdoğan’ın dedesi İsmail Göçer, torununun ölümüne neden olan kadın sürücünün serbest bırakılmasına isyan edip, adalet istedi.

Alanya’da kaza kurbanı Doruk için adalet çağrısı

‘TORUNUM İÇİN ADALET İSTİYORUZ’

Konuya ilişkin Dim TV mikrofonlarına konuşan acılı dede İsmail Göçer, “Geçtiğimiz günlerde yaşanan kazada birisi hayatını kaybeden birsi ise yaralanan çocuklar benim torunum. Kazadan sonra 20 dakika sonra çocuğu hastaneye götürüyorlar. Çocuklara çarpan kadın sürücü kazanın olduğu yerde 40-50 dakika bekliyor. Kadını kimse tutuklamıyor. Çocuklar yola çıktıktan sonra arada çok fazla fren mesafesi var. Sürücü çocuğu arabanın altına alıp metrelerce sürüklemiş. Biz çocuğumuzu toprağa vermeden kadını serbest bıraktılar. Hastanedeki doktorlar, çocuğun hastaneye geldiği zaman zaten kalbinin durduğunu söylediler. Ancak verilen raporda ‘Hastaneye ölü gelmedi, kalbi burada durdu’ diyerek ölüm raporu vermediler. Bu süreçte yetkililer yanımızda olmadı. Bir kişi bizi arayıp haber vermedi. Ne oldu diye sormadı. Benim torunlarım yerinde kendi çocukları olsa yine böyle mi davranırlardı. Çocuğumuzla birlikte biz de öldük. Kadın sürücü neden serbest bırakıldı. Biz bunu öğrenmek istiyoruz. Adalet istiyoruz” dedi.

Alanya’da kaza kurbanı Doruk için adalet çağrısı

VATANDAŞLAR ÖNLEM ALINMASI İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Vatandaşlar ise, “Biz de her gün bu yolu kullanıyoruz. Tedbir alınmasını istiyoruz. Bu yol daha fazla can almadan acilen önlem alınması şart. Bir annenin yüreği yandı başka annelerin de yüreği yanmasın” diye konuştu. (Şerife ÇOBAN)

Alanya’da kaza kurbanı Doruk için adalet çağrısı

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16 May 2024 - 17:49 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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