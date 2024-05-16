KPSS şartı aranmıyor! B sınıfı ehliyet sahiplerine kamuda iş fırsatı

İŞKUR, makam şoförlüğü pozisyonları için yeni ilanlar yayınladı. Bu ilanlar, B sınıfı ehliyet sahiplerine kamuda çalışma imkânı sunuyor. Başvuruların online olarak yapıldığı bu iş fırsatları, belirli bir deneyim ve eğitim düzeyine sahip adaylar için bir kapı aralıyor.

İlan Detayları

İŞKUR’un yayınladığı ilanlara göre, İstanbul, Yalova, Kastamonu ve Ankara gibi şehirlerde makam şoförü pozisyonları için başvurular alınmaktadır.

Başvuru süreci ve son tarihleri şu şekildedir:

İstanbul: Son Başvuru Tarihi: 31.05.2024

Yalova: Son Başvuru Tarihi: 31.05.2024

Kastamonu: Son Başvuru Tarihi: 31.05.2024

Ankara: Son Başvuru Tarihi: 26.05.2024

Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

Makam şoförü pozisyonları için başvuracak adayların belirli şartları karşılaması gerekmektedir.

Bu şartlar şu şekildedir:

B Sınıfı Ehliyet: Geçerli bir B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak.

Belgeler: Kimlik ve ehliyet gibi gerekli belgelerin sunulması.

Online Başvuru: İŞKUR’un resmî web sitesi üzerinden online başvuru yapılması.

KPSS Şartı Yok: Bu pozisyonlar için KPSS puanı şartı aranmamaktadır.

Başvurular için ilanın referans numarası kullanılarak İŞKUR’un web sitesinden başvuru formu doldurulabilir. Başvuruların tam ve eksiksiz olarak yapılması önemlidir.