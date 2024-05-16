Engelliler Haftası kapsamında temsili asker uğurlaması yapıldı

Sultangazi’de Engelliler Haftası kapsamında temsili askerlik görevini yerine getirecek özel gereksinimli bireyler için asker eğlencesi düzenlendi. Davul ve zurna eşliğinde kınaları yakılan ve bir gün boyunca askerlik yapacak olan asker adaylarını Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun uğurladı.

Sultangazi Belediyesi, Engelliler Haftası’nda Temsili Askerlik Uygulaması ile vatani görevlerini yerine getirecek olan özel gereksinimli bireyler için asker eğlencesi düzenledi. Tören öncesi asker adayları Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezi berber atölyesinde asker tıraşı oldu. Ardından asker adaylarının ellerine kına yakıldı.

BELEDİYE ÖNÜNDE ASKER UĞURLAMASI

Sabah birliklerine uğurlanacak olan özel gereksinimli asker adayları ile ilgili konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Başkan Dursun, “Vatan borcu namus borcudur. Sizler de bu kutsal görevi yerine getireceksiniz. Çok istekli ve heyecanlı olduğunuzu gözlerinizde görüyoruz. Asıl engel kalptedir, asıl engel sevgisizliktir. Sizlerin her şeyin üstesinden geleceğine yürekten inanıyor ve sizleri yalnız bırakmıyoruz. Özel gereksinimli bireylerimizin, temsili olarak vatani görevlerini yerine getirme mutluluğunu yaşadıklarını görmek, onların bu mutluluğuna ortak olmak bizleri de mutlu ediyor. Sizlerin mutluluğu ve rahatı için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yakın zamanda hizmete açtığımız Sezai Karakoç Gençlik, Spor ve Engelliler Merkezimizde engelli bireylerimize yönelik birbirinden güzel atölye etkinlikleri düzenliyoruz. Engelliler merkezimizde gün içerisinde çocukları biz ağırlıyoruz, engelli çocuğu olan ebeveynlerin kendilerine özel zaman ayırmalarına imkan sağlıyoruz. Anne şefkatiyle çocuklarımızın keyifli zaman geçirmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımız keyifli vakit geçirirken yaşıtlarıyla da zaman geçirme imkanı buluyor. Özel bireylerimize yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Engelliler Haftası farkındalık vesilesi olsun diyorum ve tüm engelsiz kardeşlerimi gönülden selamlıyorum” dedi.

Konuşmanın ardından askerlere çantaları hediye edildi. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 1 gün boyunca askerlik yapacak özel bireyleri anneleriyle beraber birliklerine uğurladı.