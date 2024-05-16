Feci kaza! Beton mikserin altında kaldı

Beton mikserinin şoförü cadde üzerinde ilerlediği sırada, Aysel Peker (60) yolun karşı tarafına geçmek istedi. İddiaya göre o anda beton mikserinin şoförü, kör noktada bulunan Aysel Peker'i altına alarak ezdi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Peker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Beton mikseri sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA