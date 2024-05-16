- Asayiş

Feci kaza! Beton mikserin altında kaldı

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İstanbul Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki kadına beton mikserinin altına kalarak can verdi.

Feci kaza! Beton mikserin altında kaldı mask
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Beton mikserinin şoförü cadde üzerinde ilerlediği sırada, Aysel Peker (60) yolun karşı tarafına geçmek istedi. İddiaya göre o anda beton mikserinin şoförü, kör noktada bulunan Aysel Peker'i altına alarak ezdi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri,  Peker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Beton mikseri sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

# Polis, sağlık, Gelen, kaza

16 May 2024 - 17:44 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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