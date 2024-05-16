Feci kaza! Beton mikserin altında kaldı

Beton mikserinin şoförü cadde üzerinde ilerlediği sırada, Aysel Peker (60) yolun karşı tarafına geçmek istedi. İddiaya göre o anda beton mikserinin şoförü, kör noktada bulunan Aysel Peker'i altına alarak ezdi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Peker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Beton mikseri sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.