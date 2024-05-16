Kobani davasında kararlar açıklandı: Demirtaş'a 42 yıl hapis

Eski Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de aralarında bulunduğu 18’i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani davasında karar açıklandı.
DEMİRTAŞ'A 42 YIL HAPİS CEZASI
Demirtaş'a “devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma” suçlamasıyla istenilen ağırlaştırılmış müebbet koşulları sağlanmadığı belirtilerek, devletin bütünlüğünü bozmaya yardım suçlamasıyla 20 yıl hapis cezasına karar verildi. Demirtaş’a ayrıca suç işlemeye tahrik etme suçundan ise 4 yıl 6 ay, terör örgütü propagandası suçundan 2 yıl 6 ay ve halkı kanunlara uymamaya tahrik suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Demirtaş’ın toplam 47 suçtan çeşitli beraat ve cezalarla birlikte, 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
YÜKSEKDAĞ'A 30 YIL 3 AY HAPİS CEZASI
Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, “devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı, 19 yıl hapis cezası uygulandı ve tutukluluk halinin devamına hükmedildi Ayrıca Yüksekdağ, “suç işlemeye tahrik” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Farklı suçlar için kurulan hükümle birlikte Yüksekdağ’a toplam 30 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
KIŞANANK TAHLİYE EDİLDİ
Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kışanak’ın tutuklulukta geçen süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verildi ve yurtdışına çıkış yasağı kondu. Sabahat Tuncel, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı, tutuklulukta geçen süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verildi ve yurtdışına çıkış yasağı getirildi. Ayla Akat Ata, “devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma” suçundan beraat etti. Akat, “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan ise 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu geçen süre nedeniyle Akat hakkında tahliye kararı verildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.