- Gündem

Düşük fiyat veren komisyonculara kızıp bir kamyonet patlıcanı çöpe döktü

ABONE OL Google News Sayfamız

ANTALYA'da bir çiftçi, kamyonetin kasasına yüklediği patlıcanları komisyoncular düşük fiyat verince çöpe döktü. Çiftçi, komisyoncuların ürünün fiyatını düşürmek için bahaneler uydurduğunu il...

Düşük fiyat veren komisyonculara kızıp bir kamyonet patlıcanı çöpe döktü mask
Düşük fiyat veren komisyonculara kızıp bir kamyonet patlıcanı çöpe döktü
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ANTALYA'da bir çiftçi, kamyonetin kasasına yüklediği patlıcanları komisyoncular düşük fiyat verince çöpe döktü. Çiftçi, komisyoncuların ürünün fiyatını düşürmek için bahaneler uydurduğunu ileri sürdü.

Antalya'da bir çiftçi, para etmediği gerekçesiyle bir kamyonet dolusu patlıcanı çöpe döktü. O anlar, çiftçinin arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Komisyoncuların halde patlıcana 2-3 TL fiyat teklif ettiğini öne süren çiftçinin, "Para mı ediyor. Mal kırmızıymış" dedi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde çiftçi patlıcanları çöpe dökerken, bir yandan da şunları söyledi:

"Çiftçi zor durumda ağlıyor, mal satılmıyor. Beğenmiyorlar, almamak için sırf 2 TL'ye, 3 TL'ye düşsün diye… Pazarda çöp patlıcan 20 TL'ye. Ama şu malı halde alan yok, 3 TL'ye istiyorlar. Şu anda biz de çöpe döküyoruz hayvanlar yesin diye."

16 May 2024 - 17:43 DHA Antalya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Kötü koktuğu ihbar edilen evden 4,7 ton çöp çıktı mask
Kötü koktuğu ihbar edilen evden 4,7 ton çöp çıktı
'Geleceğe Nefes Projesi', Akdeniz-PA Ödülü'ne layık görüldü mask
'Geleceğe Nefes Projesi', Akdeniz-PA Ödülü'ne layık görüldü
TBB Başkanı Sağkan: Adliyedeki tuvalet tartışması bir savcının meslek grubuna verdiği zarar mask
TBB Başkanı Sağkan: Adliyedeki tuvalet tartışması bir savcının meslek grubuna verdiği zarar
Demirtaş'ın yargılandığı Kobani Davası'nda karar açıklanıyor mask
Demirtaş'ın yargılandığı Kobani Davası'nda karar açıklanıyor
Düzce'de bulunan nesli tehlikedeki 'benekli kaplumbağa' korumaya alındı mask
Düzce'de bulunan nesli tehlikedeki 'benekli kaplumbağa' korumaya alındı
Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması (2) mask
Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması (2)
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber