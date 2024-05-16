16 May 2024 - 17:29- Gündem G:

'Şeriat' paylaşımı yapan avukat Feyza Altun'a 9 ay hapis

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Şeriat paylaşımı nedeniyle mahkemeye çıkan avukat Feyza Altun'a 9 ay hapis cezası verildi.

'Şeriat' paylaşımı yapan avukat Feyza Altun'a 9 ay hapis
'Şeriat' paylaşımı yapan avukat Feyza Altun'a 9 ay hapis
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Avukat Feyza Altun sosyal medyadaki şeriatla ilgili paylaşımı nedeniyle yargılandığı davada 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 9 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

'Şeriat' paylaşımı yapan avukat Feyza Altun'a 9 ay hapis

Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya avukat Feyza Altun katıldı. Duruşmada savunma yapan Altun, "14 yıldır avukat olarak görev yapıyorum. Şeriat Türkiye'de korunan bir değer değildir. Olay tarihinde ben Farsça bir şiiri sosyal paylaşım sitesinde kendi adıma kayıtlı kullanıcı hesabımdan paylaşmıştım. Bu paylaşımdan sonra tanımadığım birisi paylaşımda bulundu. Bunun üzerine ben iddianameye konu tweeti attım. Bu tweetin yanlış anlaşılabileceğini fark edince 5-10 dakika sonra bu tweeti sildim. 2 gün sonra bu tweet bot hesaplarla gündem haline getirildi. Ben kimseyi galeyana getirmedim. Suç isleyenler aslında bu tweeti yayanlar ve gündeme getirenlerdir. Türkiye laik bir devlettir. Benim din ve vicdan özgürlüğüyle bir problemim yoktur" dedi.

'Şeriat' paylaşımı yapan avukat Feyza Altun'a 9 ay hapis

İNDİRİMSİZ 9 AY HAPİS

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında Feyza Altun’un 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme Feyza Altun’un "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca Feyza Altun’un suç nedeniyle pişmanlık duymamasından dolayı indirim uygulamadı.

'Şeriat' paylaşımı yapan avukat Feyza Altun'a 9 ay hapis

OLAYIN GEÇMİŞİ

Avukat Feyza Altun'un, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımının ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un Beykoz'daki evinde arama yapıldı. Aramanın tamamlanmasının ardından 19 Şubat'ta Altun gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 20 Şubat'ta adliyeye sevk edilen Feyza Altun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: DHA

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16 May 2024 - 17:29 - Gündem

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