Kötü koktuğu ihbar edilen evden 4,7 ton çöp çıktı

ESKİŞEHİR'de, daha önce hayatını kaybeden kişinin kötü kokular geldiği belirtilen evinde, belediye ekipleri tarafından yapılan temizlik çalışmasında yaklaşık 4,7 ton çöp çıkarıldı.
Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriye Mahallesi Otopark Sokak'ta, daha önce yaşamını yitiren kişinin evinden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, gittikleri evin tüm odalarında uzun süredir bekleyen, aralarında çürümüş gıda, kıyafet ve poşetlerin bulunduğu çöp olduğunu belirledi. Yapılan temizlik çalışmasında evden yaklaşık 4,7 ton çöp çıkarıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.