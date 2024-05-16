Sabancı olmak istiyor! Şeyma Subaşı ile Kerim Sabancı aşk mı yaşıyor?

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı bu kez de Sabancıların küçük oğlu Kerim Sabancı ile anılmaya başladı.
Yakın zamanda bir markanın davetinde tanışan çift birbirlerini sosyal medya üzerinden takibe aldı.
BU İDDİA ÇOK KONUŞULUR
Önceleri Hakan Sabancı-Şeyma Subaşı ilişkisine onay vermeyen anne Arzu Sabancı'nın bu ilişkiye onay verip vermeyeceği merak edilirken Söylemezsem Olmaz sunucularından Yağmur Çevik bomba bir iddia ortaya attı.
'SÜREKLİ BİR ÖPÜŞME...'
Çevik canlı yayında 'Geçen günlerde Şeyma ile Kerim bir düğündeydi. Çok samimilermiş. Orada Kerim'in bakışları ve Şeyma'nın sürekli bir öpüşmesi varmış. Dudaktan dudağa değil ama yanaktan yanağa...' ifadelerini kullandı.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.