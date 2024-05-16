16 May 2024 - 17:14- Magazin G:

Sabancı olmak istiyor! Şeyma Subaşı ile Kerim Sabancı aşk mı yaşıyor?

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Acun Ilıcalı'nın eski eşi fenomen Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisiyle 4 ay evli kalmıştı. Subaşı'nın ismi bugünlerde Sabancılara karıştı. Fenomen Subaşı'nın Kerim Sabancı'yla aşk yaşadığı iddia ediliyor.

Sabancı olmak istiyor! Şeyma Subaşı ile Kerim Sabancı aşk mı yaşıyor? mask
Sabancı olmak istiyor! Şeyma Subaşı ile Kerim Sabancı aşk mı yaşıyor?
Sabancı olmak istiyor! Şeyma Subaşı ile Kerim Sabancı aşk mı yaşıyor?
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Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı bu kez de Sabancıların küçük oğlu Kerim Sabancı ile anılmaya başladı.

Yakın zamanda bir markanın davetinde tanışan çift birbirlerini sosyal medya üzerinden takibe aldı.

Sabancı olmak istiyor! Şeyma Subaşı ile Kerim Sabancı aşk mı yaşıyor?

BU İDDİA ÇOK KONUŞULUR

Önceleri Hakan Sabancı-Şeyma Subaşı ilişkisine onay vermeyen anne Arzu Sabancı'nın bu ilişkiye onay verip vermeyeceği merak edilirken Söylemezsem Olmaz sunucularından Yağmur Çevik bomba bir iddia ortaya attı.

Sabancı olmak istiyor! Şeyma Subaşı ile Kerim Sabancı aşk mı yaşıyor?

'SÜREKLİ BİR ÖPÜŞME...'

Çevik canlı yayında 'Geçen günlerde Şeyma ile Kerim bir düğündeydi. Çok samimilermiş. Orada Kerim'in bakışları ve Şeyma'nın sürekli bir öpüşmesi varmış. Dudaktan dudağa değil ama yanaktan yanağa...' ifadelerini kullandı.

Sabancı olmak istiyor! Şeyma Subaşı ile Kerim Sabancı aşk mı yaşıyor?
Sabancı olmak istiyor! Şeyma Subaşı ile Kerim Sabancı aşk mı yaşıyor?

Kaynak: MYNET

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16 May 2024 - 17:14 - Magazin

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