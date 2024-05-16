'Geleceğe Nefes Projesi', Akdeniz-PA Ödülü'ne layık görüldü

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 2019 yılından beri uyguladığı 'Geleceğe Nefes Projesi', Akdeniz Parlamenter Asamblesi (Akdeniz-PA) Ödülü'ne layık görüldü.

Avrupa, Akdeniz ve Körfez bölgelerinde, bölgenin barış ve refahına faaliyetleriyle katkıda bulunan projelere verilen Akdeniz-PA Ödülleri, Portekiz'in Braga kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Forum Braga Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2019 yılında hayata geçirdiği ve daha sonra uluslararası boyuta taşıdığı 'Geleceğe Nefes Projesi' de ödüle layık görüldü. Ödülü, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı adına Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat aldı.

Polat, Asamble'nin Akdeniz coğrafyasında yaşayan herkes için birlik, barış ve kalkınma sağlamak adına özveriyle çalıştığını belirterek, Türkiye olarak bölgenin ve birliğin parçası olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi. İklim değişikliği, çölleşme ve arazi bozulumunun, çağın en önemli sorunları arasında olduğuna dikkat çeken Polat, "Bunlar sadece çevremizi değil; aynı zamanda ekonomimizi ve kalkınmamızı da tehdit eden sorunlardır. Türkiye olarak bu sorunlarla mücadele etmek bakımından ağaçlandırma çalışmalarının çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle 11.11 tarihini Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan ettik" dedi.

'PROJEMİZ ÜLKE SINIRLARINI DA AŞMIŞTIR'

Polat, Akdeniz-PA ödülüne layık görülen kampanya ile kamuoyunu ağaçlandırma konusunda bilinçlendirmeyi hedeflediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti: "Öncelikle 11 Aralık 2019 tarihinde Geleceğe Nefes Kampanyamız ile ilk olarak 11 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedeflemiştik. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi neticesinde ilk aşamada, 5 binden fazla lokasyonda yaklaşık 14 milyon fidan dikimi gerçekleştirdik. Kampanyamız ile 2 adet Guinnes Rekoru kırdık. Projemiz, ülkemiz sınırlarını da aşmıştır. 2020 yılında uluslararası bir nitelik kazanmış ve 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' ismi ile uygulanmıştır. Böylece 3 kıtada yer alan 28 ülkede çok sayıda fidanı toprakla buluşturduk."

Projenin Türkiye'deki bütün vatandaşlar tarafından sahiplenildiğini aktaran Polat, pandemi sürecinde bile çok sayıda fidanın ekildiğini aktardı. Projenin, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı vesilesiyle 2023 yılında 'Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes' mottosuyla kutlandığını belirten Polat, "11 Kasım'da, ülkemizin dört bir yanında 5 milyon fidan dikerek yeni ormanlar kurduk" diye konuştu. Polat, gelecek açısından oldukça önem verdikleri Geleceğe Nefes Projesi'nin böylesine önemli ödüle layık görülmesinin doğru yolda olduklarını gösterdiğine işaret ederek, tüm Akdeniz-PA üyelerine teşekkür etti.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın gönülden destek verdiği Geleceğe Nefes Kampanyamız sınırları aşarak Akdeniz-PA tarafından ödüle layık görüldü. Milyonlarca fidanı toprakla buluşturmaya, ülkemize ve gelecek nesillerimize daha yeşil bir dünya bırakmaya kararlıyız. Ağaç gibi köklü, orman gibi güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.