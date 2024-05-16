Antalya'da psikolojik sorunları olan kadın elektrik panosunu yumrukladı

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen T.A. (50) adlı kadın, elektrik panosunu yumruklayınca apartmanın elektriği kesildi. Binada oturanlardan Yaprak Sipahioğlu, "En büyük korkumuz apartmanda yangın çıkması" dedi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Muratpaşa'ya bağlı Gençlik Mahallesi Tınaztepe Caddesi’ndeki apartmanda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen T.A., apartmanın 1'inci katında oturduğu daireden çıkıp, binanın elektrik panosuna vurmaya başladı. Üstündeki kıyafetleri de çıkardığı görülen kadının panoyu tahrip etmesi nedeniyle binanın elektriği kesildi. Bunun üzerine komşuları, T.A.'yı sakinleştirmeye çalıştı. Kadının sakinleşmediğini gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin apartmanın dışına çıkardığı T.A., bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldı.

'GÜNDE 5-6 DEFA POLİS ÇAĞIRMAK ZORUNDA MIYIZ?'

Apartmanın 2'nci katında oturan Bilge Sümer (55), "Artık yeter yani. Burası 7 kat, 35 hane ama 35 haneye de günah. Biz günde 5-6 defa polis çağırmak zorunda mıyız? Bekçi geliyor bir şey yapamıyor, polis geliyor bir şey yapamıyor. Ambulans geliyor bir şey yapamıyor. Kim yapacak. Kimden isteyeceğiz yardımı. Bize de yazık değil mi. Ona da yazık, bize de yazık. Yaşlısı var, genci var günah ya. Kızın biri 1 saat işe geç gitti. Benim torunum inemiyor aşağıya. Onun cezai ehliyeti yok, bize her şeyi yapabilir ama biz ona bir şey yapamıyoruz. Zaten yapmak istemiyoruz. Bunu artık birileri duysun" dedi.

'TEK BAŞINA 3 MAHALLEYİ KARIŞTIRDI'

Bir diğer apartman sakini Yaprak Sipahioğlu ise "Yaklaşık 20-22 yıldır bu apartmanda oturuyoruz. Bu apartman sakiniyiz. Artık çok da sakin değiliz. Akli dengesi çok da yerinde değil, biz onu apartman olarak benimsedik ama artık çok ciddi tehlike arz ediyor. Çünkü sadece apartmanın içerisinde değil, dışında da. Burada ticarethaneler var, zarar veriyor. Apartmanda en büyük endişemiz yangın çıkması. Hatta bugün kendisini elektrik çarptı. Nasıl müdahale edeceğimizi de şaşırdık. Açıkçası korkuyoruz ve gerçekten bıktık. 35 haneyi tek başına rehin almış durumda. Tabii ki, biz de diyoruz akli dengesi yerinde değil keza olsa zaten bunu yapmaz. Dolayısıyla biz de istemiyoruz hani olay buralara kadar gelsin ama artık gerçekten bıktık. 3 mahalleyi birden karıştırdı tek başına. Artık yanından geçemiyoruz apartmanda. Çoluğumuz var, çocuğumuz var, yaşlı var. Ben sabah işe gideceğim gidemiyorum. Kimse bunu yaşamak istemiyor, artık ne yapılması gerekiyorsa yapılsın bu durum da sona ersin" diye konuştu.

KIZ KARDEŞİ DE GELMESİNİ İSTEMİYOR

Apartman sakinlerinin huzurunu kaçırdığı, binadaki asansör kapıları, klimalar ile daire kapılarına zarar verdiği öne sürülen T.A., sabah saatlerinde yakınlarının eşliğinde, gelen polis ekiplerine teslim edildi. T.A.'nın sağlık kontrolünden geçirilmesi için hastaneye, sonrasında adli tıpa sevk edileceği belirtildi. Kendi mahallesinde de T.A.'nın olaya karıştığını belirten ve tedavi edilmeden gelmesini istemediklerini söyleyen Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, “Apartmanda oturanların korkuyor. Neredeyse 1,5 aydır büyük sıkıntılar yapıyor. Çıplak gezip, küfür ediyor. Apartman sakinlerini yıldırmış. Her yeri kırmış. Bu kişinin en iyi şekilde acil tedavi görmesi lazım" dedi. Ay, elektrik panolarında kabloları sökmeye çalışan T.A.'yı elektrik akımına kapılmaktan binada yaşayan bir kişinin kurtardığını da söyledi.

Binanın bulunduğu Gençlik Mahallesi Muhtarı Ömer Kaya, “Akşam yakınıyla görüştüm. Sabah gelip götürmüşler polis eşliğinde. Zor durumdayız. Bir an önce götürülüp tedavi edilsin" diye konuştu.

Apartmanda oturanlardan Metin Yıldız, T.A.'nın ciddi bir sorun olduğunu söyledi. Sabah, akşam sürekli binaya ve insanlara zarar verdiğini iddia eden Yıldız, “Sabah götürüldü ama bir gün sonra geri getiriliyor. Klinik tedavi alması gerekiyor" dedi.

T.A.'nın kardeşi Ayşe A. ise birlikte yaşadıklarını ve zaman zaman T.A.'nın kendisine de kötü davrandığını belirterek, “Hastaneye sağlık raporu almaya gittiler. Hastaneye yatar inşallah. Ben de korkuyorum. Fazla zarar vermiyordu. Parmağımı ısırdı, şişe attı. Eşyalara zarar veriyordu. Çok korkuyorum. Çok seviyorum ama iyileşip gelsin" ifadelerini kullandı.

ASANSÖRÜ YUMRUKLADI, KAPILARI TEKMELEDİ

Diğer yandan T.A.'nın dün akşam saatlerinde binaya zarar verdiği anlar burada yaşayanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Elinde bir sopayla kapılara vuran T.A., asansör kapısını da kırmaya çalıştı. Binada oturan bir kişinin "Bacaklarını kırarım" senin diye seslendiği, T.A. "Kıramazsın" dediği anlar da kaydedildi.

Kaynak: DHA