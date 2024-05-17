Kanal ve tarlalar satılacak

DSİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞI İHALE İLANI
Mülkiyeti DSİ Genel Müdürlüğüne ait aşağıda niteliği yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı yasa, DSİ Genel Müdürlüğüne ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik ve 11.09.2018 tarih ve 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hükümleri kapsamında Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.
İsteklilerin Kapalı teklif Usulü ile yapılacak olan ihale katılabilmeleri için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen hükümlere haiz olmaları ve geçici teminatın DSİ 13. Bölge Müdürlüğünün hesabına yatıracakları geçici teminat makbuzlarıyla birlikte, DSİ 13.Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden verilecek olan Satış işlemleri ile ilgili şartname ve Teklif Mektubunu doldurarak 05.06.2024 tarihi mesai bitimine (17:30) kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
Tüzel kişilerde ise kanuni ikametgâh sahibi olmak, tebligat için Türkiye’de adres göstermesi, Tüzel Kişiliğin sirküleri ve tüzel kişilik namına katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noter onaylı ve vekaletname ve tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden ve ya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ve benzeri resmi bir makamdan Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair bir belge ile ihaleye ortak girişim halinde başvurulacak ortakların ise noterce onaylı ortak girişim belgesini ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesiyle başvuruda bulunmaları, ortaklık namına teklifte bulunacak kişilerin ortaklığı temsile yetkili olduklarına dair noter tasdikli vekâletnameyle başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Şartname ve Teklif Mektubunu alabilmek için geçici teminatın yatırılması şarttır. İhale sonucuna göre KDV, İhale Karar Damga Vergisi dâhil her türlü vergi, resmi harç ve masraflar alıcıya ait olacaktır.
İHALE KONUSU TAŞINMAZLARIN:
SIRA NO
İLİ
İLÇESİ
MAHALLESİ
ADA NO
PARSEL NO
TAŞINMAZ CİNSİ
İMAR DURUMU
YÜZ ÖLÇÜMÜ (M²)
DSİ HİSSESİ
HİSSE (M²)
TAHMİNİ BEDEL (KDV HARİÇ)
GEÇİCİ TEMİNAT
%3
İHALE TARİHİ VE SAATİ
*1
Antalya
Serik
Abdurahmanlar
650
11
Kanal
İmarsız
8529.56
1963/8530
1962.90
1,063,445.91 ₺
31,903.38 ₺
6 Haziran 2024 13:30
2
Korkuteli
İmrahor
417
9
Kanal
İmarsız
1213.93
1/1
1213.93
1,233,140.11 ₺
36,994.20 ₺
6 Haziran 2024 13:30
3
Korkuteli
Yazır
298
117
Tarla
İmarsız
7710.30
1/1
7710.30
783,231.34 ₺
23,496.94 ₺
6 Haziran 2024 13:30
4
Korkuteli
Yazır
298
118
Tarla
İmarsız
5325.01
1/1
5325.01
540,927.68 ₺
16,227.83 ₺
6 Haziran 2024 13:30
5
Korkuteli
Yazır
298
119
Tarla
İmarsız
3404.14
1/1
3404.14
345,800.96 ₺
10,374.03 ₺
6 Haziran 2024 13:30
6
Korkuteli
Yazır
298
120
Tarla
İmarsız
5198.99
1/1
5198.99
821,529.74 ₺
24,645.89 ₺
6 Haziran 2024 13:30
7
Korkuteli
Yazır
298
121
Tarla
İmarsız
5804.52
1/1
5804.52
917,213.88 ₺
27,516.42 ₺
6 Haziran 2024 13:30
8
Korkuteli
Yazır
298
122
Tarla
İmarsız
15781.28
1/1
15781.28
2,849,958.12 ₺
85,498.74 ₺
6 Haziran 2024 13:30
9
Korkuteli
Yazır
298
124
Tarla
İmarsız
10681.17
1/1
10681.17
1,928,923.84 ₺
57,867.72 ₺
6 Haziran 2024 13:30
10
Korkuteli
Yazır
298
125
Tarla
İmarsız
2813.77
1/1
2813.77
444,624.00 ₺
13,338.72 ₺
6 Haziran 2024 13:30
11
Korkuteli
Yazır
298
127
Tarla
İmarsız
7582.77
1/1
7582.77
1,369,380.49 ₺
41,081.41 ₺
6 Haziran 2024 13:30
12
Korkuteli
Yazır
298
129
Tarla
İmarsız
6985.18
1/1
6985.18
1,261,461.08 ₺
37,843.83 ₺
6 Haziran 2024 13:30
13
Korkuteli
Yazır
298
134
Tarla
İmarsız
7547.50
1/1
7547.50
766,693.71 ₺
23,000.81 ₺
6 Haziran 2024 13:30
14
Korkuteli
Yazır
298
135
Tarla
İmarsız
4414.16
1/1
4414.16
647,690.75 ₺
19,430.72 ₺
6 Haziran 2024 13:30
15
Korkuteli
Yazır
298
136
Tarla
İmarsız
4924.47
1/1
4924.47
722,568.66 ₺
21,677.06 ₺
6 Haziran 2024 13:30
16
Korkuteli
Yazır
298
138
Tarla
İmarsız
2406.40
1/1
2406.40
353,091.65 ₺
10,592.75 ₺
6 Haziran 2024 13:30
17
Korkuteli
Yazır
298
139
Tarla
İmarsız
4255.44
1/1
4255.44
624,401.73 ₺
18,732.05 ₺
6 Haziran 2024 13:30
18
Korkuteli
Yazır
298
140
Tarla
İmarsız
10342.03
1/1
10342.03
1,517,488.53 ₺
45,524.66 ₺
6 Haziran 2024 13:30
19
Korkuteli
Yazır
298
142
Tarla
İmarsız
5338.16
1/1
5338.16
843,520.99 ₺
25,305.63 ₺
6 Haziran 2024 13:30
20
Korkuteli
Yazır
298
145
Tarla
İmarsız
3078.09
1/1
3078.09
451,648.88 ₺
13,549.47 ₺
6 Haziran 2024 13:30
*21
Korkuteli
Çığlıkyaylası
103
106
Tarla
İmarsız
1641.55
2/9
364.79
15,467.48 ₺
464.02 ₺
6 Haziran 2024 13:30
* 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 732, 733 ve 734. Maddelerine göre hisseli taşınmazların satışlarında Ön Alım Hakkı bulunmaktadır.
Teklif zarflarının son teslim zamanı 05.06.2024 tarihi mesai bitimidir.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.