Kanal ve tarlalar satılacak

DSİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞI İHALE İLANI

Mülkiyeti DSİ Genel Müdürlüğüne ait aşağıda niteliği yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı yasa, DSİ Genel Müdürlüğüne ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik ve 11.09.2018 tarih ve 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hükümleri kapsamında Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

İsteklilerin Kapalı teklif Usulü ile yapılacak olan ihale katılabilmeleri için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen hükümlere haiz olmaları ve geçici teminatın DSİ 13. Bölge Müdürlüğünün hesabına yatıracakları geçici teminat makbuzlarıyla birlikte, DSİ 13.Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden verilecek olan Satış işlemleri ile ilgili şartname ve Teklif Mektubunu doldurarak 05.06.2024 tarihi mesai bitimine (17:30) kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Tüzel kişilerde ise kanuni ikametgâh sahibi olmak, tebligat için Türkiye’de adres göstermesi, Tüzel Kişiliğin sirküleri ve tüzel kişilik namına katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noter onaylı ve vekaletname ve tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden ve ya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ve benzeri resmi bir makamdan Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair bir belge ile ihaleye ortak girişim halinde başvurulacak ortakların ise noterce onaylı ortak girişim belgesini ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesiyle başvuruda bulunmaları, ortaklık namına teklifte bulunacak kişilerin ortaklığı temsile yetkili olduklarına dair noter tasdikli vekâletnameyle başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Şartname ve Teklif Mektubunu alabilmek için geçici teminatın yatırılması şarttır. İhale sonucuna göre KDV, İhale Karar Damga Vergisi dâhil her türlü vergi, resmi harç ve masraflar alıcıya ait olacaktır.

İHALE KONUSU TAŞINMAZLARIN:

SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA NO PARSEL NO TAŞINMAZ CİNSİ İMAR DURUMU YÜZ ÖLÇÜMÜ (M²) DSİ HİSSESİ HİSSE (M²) TAHMİNİ BEDEL (KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT %3 İHALE TARİHİ VE SAATİ *1 Antalya Serik Abdurahmanlar 650 11 Kanal İmarsız 8529.56 1963/8530 1962.90 1,063,445.91 ₺ 31,903.38 ₺ 6 Haziran 2024 13:30 2 Korkuteli İmrahor 417 9 Kanal İmarsız 1213.93 1/1 1213.93 1,233,140.11 ₺ 36,994.20 ₺ 6 Haziran 2024 13:30 3 Korkuteli Yazır 298 117 Tarla İmarsız 7710.30 1/1 7710.30 783,231.34 ₺ 23,496.94 ₺ 6 Haziran 2024 13:30 4 Korkuteli Yazır 298 118 Tarla İmarsız 5325.01 1/1 5325.01 540,927.68 ₺ 16,227.83 ₺ 6 Haziran 2024 13:30 5 Korkuteli Yazır 298 119 Tarla İmarsız 3404.14 1/1 3404.14 345,800.96 ₺ 10,374.03 ₺ 6 Haziran 2024 13:30 6 Korkuteli Yazır 298 120 Tarla İmarsız 5198.99 1/1 5198.99 821,529.74 ₺ 24,645.89 ₺ 6 Haziran 2024 13:30 7 Korkuteli Yazır 298 121 Tarla İmarsız 5804.52 1/1 5804.52 917,213.88 ₺ 27,516.42 ₺ 6 Haziran 2024 13:30 8 Korkuteli Yazır 298 122 Tarla İmarsız 15781.28 1/1 15781.28 2,849,958.12 ₺ 85,498.74 ₺ 6 Haziran 2024 13:30 9 Korkuteli Yazır 298 124 Tarla İmarsız 10681.17 1/1 10681.17 1,928,923.84 ₺ 57,867.72 ₺ 6 Haziran 2024 13:30 10 Korkuteli Yazır 298 125 Tarla İmarsız 2813.77 1/1 2813.77 444,624.00 ₺ 13,338.72 ₺ 6 Haziran 2024 13:30 11 Korkuteli Yazır 298 127 Tarla İmarsız 7582.77 1/1 7582.77 1,369,380.49 ₺ 41,081.41 ₺ 6 Haziran 2024 13:30 12 Korkuteli Yazır 298 129 Tarla İmarsız 6985.18 1/1 6985.18 1,261,461.08 ₺ 37,843.83 ₺ 6 Haziran 2024 13:30 13 Korkuteli Yazır 298 134 Tarla İmarsız 7547.50 1/1 7547.50 766,693.71 ₺ 23,000.81 ₺ 6 Haziran 2024 13:30 14 Korkuteli Yazır 298 135 Tarla İmarsız 4414.16 1/1 4414.16 647,690.75 ₺ 19,430.72 ₺ 6 Haziran 2024 13:30 15 Korkuteli Yazır 298 136 Tarla İmarsız 4924.47 1/1 4924.47 722,568.66 ₺ 21,677.06 ₺ 6 Haziran 2024 13:30 16 Korkuteli Yazır 298 138 Tarla İmarsız 2406.40 1/1 2406.40 353,091.65 ₺ 10,592.75 ₺ 6 Haziran 2024 13:30 17 Korkuteli Yazır 298 139 Tarla İmarsız 4255.44 1/1 4255.44 624,401.73 ₺ 18,732.05 ₺ 6 Haziran 2024 13:30 18 Korkuteli Yazır 298 140 Tarla İmarsız 10342.03 1/1 10342.03 1,517,488.53 ₺ 45,524.66 ₺ 6 Haziran 2024 13:30 19 Korkuteli Yazır 298 142 Tarla İmarsız 5338.16 1/1 5338.16 843,520.99 ₺ 25,305.63 ₺ 6 Haziran 2024 13:30 20 Korkuteli Yazır 298 145 Tarla İmarsız 3078.09 1/1 3078.09 451,648.88 ₺ 13,549.47 ₺ 6 Haziran 2024 13:30 *21 Korkuteli Çığlıkyaylası 103 106 Tarla İmarsız 1641.55 2/9 364.79 15,467.48 ₺ 464.02 ₺ 6 Haziran 2024 13:30

* 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 732, 733 ve 734. Maddelerine göre hisseli taşınmazların satışlarında Ön Alım Hakkı bulunmaktadır.

Teklif zarflarının son teslim zamanı 05.06.2024 tarihi mesai bitimidir.