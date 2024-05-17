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Kanal ve tarlalar satılacak

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DSİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞI İHALE İLANI Mülkiyeti DSİ Genel Müdürlüğüne ait aşağıda niteliği yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı yasa,...

Kanal ve tarlalar satılacak mask
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DSİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞI İHALE İLANI

Mülkiyeti DSİ Genel Müdürlüğüne ait aşağıda niteliği yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı yasa, DSİ Genel Müdürlüğüne ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik ve 11.09.2018 tarih ve 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hükümleri kapsamında Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

İsteklilerin Kapalı teklif Usulü ile yapılacak olan ihale katılabilmeleri için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen hükümlere haiz olmaları ve geçici teminatın DSİ 13. Bölge Müdürlüğünün hesabına yatıracakları geçici teminat makbuzlarıyla birlikte, DSİ 13.Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden verilecek olan Satış işlemleri ile ilgili şartname ve Teklif Mektubunu doldurarak 05.06.2024 tarihi mesai bitimine (17:30) kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Tüzel kişilerde ise kanuni ikametgâh sahibi olmak, tebligat için Türkiye’de adres göstermesi, Tüzel Kişiliğin sirküleri ve tüzel kişilik namına katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noter onaylı ve vekaletname ve tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden ve ya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ve benzeri resmi bir makamdan Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair bir belge ile ihaleye ortak girişim halinde başvurulacak ortakların ise noterce onaylı ortak girişim belgesini ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesiyle başvuruda bulunmaları, ortaklık namına teklifte bulunacak kişilerin ortaklığı temsile yetkili olduklarına dair noter tasdikli vekâletnameyle başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Şartname ve Teklif Mektubunu alabilmek için geçici teminatın yatırılması şarttır. İhale sonucuna göre KDV, İhale Karar Damga Vergisi dâhil her türlü vergi, resmi harç ve masraflar alıcıya ait olacaktır.

İHALE KONUSU TAŞINMAZLARIN:

 

SIRA NO

 

İLİ

 

İLÇESİ

 

MAHALLESİ

 

ADA NO

 

PARSEL NO

 

TAŞINMAZ CİNSİ

 

İMAR DURUMU

YÜZ ÖLÇÜMÜ (M²)

 

DSİ HİSSESİ

 

HİSSE (M²)

 

TAHMİNİ BEDEL (KDV HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT

%3

 

İHALE TARİHİ VE SAATİ

*1

Antalya

Serik

Abdurahmanlar

650

11

Kanal

İmarsız

8529.56

1963/8530

1962.90

1,063,445.91 ₺

31,903.38 ₺

6 Haziran 2024 13:30

2

Korkuteli

İmrahor

417

9

Kanal

İmarsız

1213.93

1/1

1213.93

1,233,140.11 ₺

36,994.20 ₺

6 Haziran 2024 13:30

3

Korkuteli

Yazır

298

117

Tarla

İmarsız

7710.30

1/1

7710.30

783,231.34 ₺

23,496.94 ₺

6 Haziran 2024 13:30

4

Korkuteli

Yazır

298

118

Tarla

İmarsız

5325.01

1/1

5325.01

540,927.68 ₺

16,227.83 ₺

6 Haziran 2024 13:30

5

Korkuteli

Yazır

298

119

Tarla

İmarsız

3404.14

1/1

3404.14

345,800.96 ₺

10,374.03 ₺

6 Haziran 2024 13:30

6

Korkuteli

Yazır

298

120

Tarla

İmarsız

5198.99

1/1

5198.99

821,529.74 ₺

24,645.89 ₺

6 Haziran 2024 13:30

7

Korkuteli

Yazır

298

121

Tarla

İmarsız

5804.52

1/1

5804.52

917,213.88 ₺

27,516.42 ₺

6 Haziran 2024 13:30

8

Korkuteli

Yazır

298

122

Tarla

İmarsız

15781.28

1/1

15781.28

2,849,958.12 ₺

85,498.74 ₺

6 Haziran 2024 13:30

9

Korkuteli

Yazır

298

124

Tarla

İmarsız

10681.17

1/1

10681.17

1,928,923.84 ₺

57,867.72 ₺

6 Haziran 2024 13:30

10

Korkuteli

Yazır

298

125

Tarla

İmarsız

2813.77

1/1

2813.77

444,624.00 ₺

13,338.72 ₺

6 Haziran 2024 13:30

11

Korkuteli

Yazır

298

127

Tarla

İmarsız

7582.77

1/1

7582.77

1,369,380.49 ₺

41,081.41 ₺

6 Haziran 2024 13:30

12

Korkuteli

Yazır

298

129

Tarla

İmarsız

6985.18

1/1

6985.18

1,261,461.08 ₺

37,843.83 ₺

6 Haziran 2024 13:30

13

Korkuteli

Yazır

298

134

Tarla

İmarsız

7547.50

1/1

7547.50

766,693.71 ₺

23,000.81 ₺

6 Haziran 2024 13:30

14

Korkuteli

Yazır

298

135

Tarla

İmarsız

4414.16

1/1

4414.16

647,690.75 ₺

19,430.72 ₺

6 Haziran 2024 13:30

15

Korkuteli

Yazır

298

136

Tarla

İmarsız

4924.47

1/1

4924.47

722,568.66 ₺

21,677.06 ₺

6 Haziran 2024 13:30

16

Korkuteli

Yazır

298

138

Tarla

İmarsız

2406.40

1/1

2406.40

353,091.65 ₺

10,592.75 ₺

6 Haziran 2024 13:30

17

Korkuteli

Yazır

298

139

Tarla

İmarsız

4255.44

1/1

4255.44

624,401.73 ₺

18,732.05 ₺

6 Haziran 2024 13:30

18

Korkuteli

Yazır

298

140

Tarla

İmarsız

10342.03

1/1

10342.03

1,517,488.53 ₺

45,524.66 ₺

6 Haziran 2024 13:30

19

Korkuteli

Yazır

298

142

Tarla

İmarsız

5338.16

1/1

5338.16

843,520.99 ₺

25,305.63 ₺

6 Haziran 2024 13:30

20

Korkuteli

Yazır

298

145

Tarla

İmarsız

3078.09

1/1

3078.09

451,648.88 ₺

13,549.47 ₺

6 Haziran 2024 13:30

*21

Korkuteli

Çığlıkyaylası

103

106

Tarla

İmarsız

1641.55

2/9

364.79

15,467.48 ₺

464.02 ₺

6 Haziran 2024 13:30

  

* 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 732, 733 ve 734. Maddelerine göre hisseli taşınmazların satışlarında Ön Alım Hakkı bulunmaktadır. 

Teklif zarflarının son teslim zamanı 05.06.2024 tarihi mesai bitimidir.

#ilangovtr

Basın No ILN02032694

17 May 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar

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