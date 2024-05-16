16 May 2024 - 16:56- Gündem G:

Antalya Havalimanı'nda zehirlenme! 4 polis ile 38 özel güvenlik...

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Antalya Havalimanı’nda 4’ü polis, 38’i güvenlik görevlisi olmak üzere 42 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Antalya Havalimanı'nda zehirlenme! 4 polis ile 38 özel güvenlik... mask
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Antalya Havalimanı'nda görevli 4 polis ile 38 özel güvenlik görevlisi, yedikleri tavuktan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 42 personelin durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Antalya Havalimanı'nda görevli bazı personelin gece saatlerinde ishal, kusma, halsizlik şikayetleri üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 4 polis ve 38 özel güvenlik görevlisi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, yemekle ilgili inceleme ve araştırma yapmaları için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden ekip istediklerini, gerekli numunelerin alındığını söyledi. Seyitoğlu, "Hafif bir zehirleme var, düzeldi. Hastaneye sadece başvuruldu, aynı gün geldiler. Genel bir denetim yaptık, sonuçlar çıkacak. Tavuk zehirlenmesi muhtemelen, yemekler dışarıdan geliyor. Sonuçta tavuk zehirlenmesi olduğu için biraz endişe vericiydi. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil, gerekli cezai işlemler uygulanacak. İnceleme başlatıldı, devam ediyor" dedi.

Kaynak: DHA

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16 May 2024 - 16:56 DHA Antalya- Gündem

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