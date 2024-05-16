16 May 2024 - 16:39- Magazin G:

Oyuncu Eda Ece kızını paylaştı! 'Annelik ne büyük bir şeymiş'

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Yasak Elma'nın 'Yıldız' karakteri Eda Ece, nisan ayında anne olmuştu. Eda Ece, kızı Mina İpek ile poz paylaştı.

Oyuncu Eda Ece kızını paylaştı! 'Annelik ne büyük bir şeymiş' mask
Oyuncu Eda Ece kızını paylaştı! 'Annelik ne büyük bir şeymiş'
Oyuncu Eda Ece kızını paylaştı! 'Annelik ne büyük bir şeymiş'
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2019 yılından bu yana aşk yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran 2023'te evlenen, eylül ayında ise hamilelik haberiyle gündeme gelen Eda Ece, haftalar önce minik kızını kucağına aldı.

Oyuncu Eda Ece kızını paylaştı! 'Annelik ne büyük bir şeymiş'

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Eda Ece şimdilerde kızıyla vakit geçiriyor. Eda Ece'den ilk anne kız pozu da geldi.

BEĞENİ YAĞDI

Kızının yüzünü göstermeyen Eda Ece paylaşımına "Mina'm minnoşumla günler böyle geçiyor" notunu düştü. Ünlü ismin paylaştığı anne kız karesine binlerce beğeni ve yorum geldi.

Oyuncu Eda Ece kızını paylaştı! 'Annelik ne büyük bir şeymiş'

"UYKU, DİNLENME YOK..."

Ece, doğum sonrası süreçte neler yaşadığını "Doğumdan beri 7/24 minik kuşumlayım. Annelik ne büyük bir şeymiş anladım. Uyku, dinlenme yok. Sürekli ona en iyi şekilde bakmaya çalışıyorsun. Aklın, fikrin onda. Dev bir sevgi ve fedakarlık, çok acayip. Ama meğer kızlar neler yaşıyormuş da anne olmadan haberim yokmuş. Hediye alıp alıp gittik. 'Ne çekiyorsunuz, neler yaşıyorsunuz?' dememişiz. Şu an vaktim olmuyor ama anneler sizle konuşacaklarımız var, vay be. Bütün saygıyı hak ediyoruz" sözleriyle anlatmıştı.

Kaynak: MYNET

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16 May 2024 - 16:39 - Magazin

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