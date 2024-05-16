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Ünlü şarkıcı ve babasının müebbet hapisleri istendi

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İstanbul Sancaktepe'de ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim'in, külotlu çorapla boğularak öldürüldüğü iddiasıyla yargılanan şarkıcı Seçil Çiftçi ile babası Cemal Çiftçi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istendi.

Ünlü şarkıcı ve babasının müebbet hapisleri istendi mask
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İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Seçil Çiftçi getirildi. Tutuksuz sanık Cemal Çiftçi ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.  Duruşma savcısı mütalaasında maktulün genel beden travmalarının, beyin kanaması ve külotlu çorapla boğma sonucu meydana geldiği ve sanık Seçil Çiftçi'nin fiziki yapısı dikkate alındığında eylemi tek başına yapamayacağı ifade edilerek babası Cemal Çiftçi ile cinayeti birlikte işledikleri değerlendirildi.

Savcı Seçil ve babası Cemal Çiftçi hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti

Seçil Çiftçi ve avukatlar mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti Seçil Çiftçi'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek savunmaların hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

# etti, ifade, İstanbul

16 May 2024 - 16:39 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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