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Antalya'da rüşvet operasyonu: İki gözaltı

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Gazipaşa'da Milli Emlak şefi A.Ö. ve harita mühendisi A.U., hazine arazilerinin kiralanması ve satışı ile ilgili vatandaşlardan para talep edildiği iddia edildi. Bu ortaya çıkan iddiaların ardından 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

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Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nce hazine arazilerinin kiralanması ve satışı ile ilgili vatandaşlardan para talep edildiği iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı.

İKİ GÖZALTI

'Rüşvet' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar ve elde edilen deliller doğrultusunda Gazipaşa'da Milli Emlak şefi olarak görev yapan A.Ö. ve harita mühendisi A.U. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

# Alanya, ilgili, gazipaşa

16 May 2024 - 16:28 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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