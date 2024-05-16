Antalya'da rüşvet operasyonu: İki gözaltı

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nce hazine arazilerinin kiralanması ve satışı ile ilgili vatandaşlardan para talep edildiği iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı.
İKİ GÖZALTI
'Rüşvet' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar ve elde edilen deliller doğrultusunda Gazipaşa'da Milli Emlak şefi olarak görev yapan A.Ö. ve harita mühendisi A.U. gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.