16 May 2024 - 16:22- Magazin G:

Şahane Hayatım'a flaş isim geliyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Son bölümleriyle ekranlara gelen Şahane Hayatım dizisine usta oyuncu Nilgün Belgün konuk olacak.

Şahane Hayatım'a flaş isim geliyor mask
Şahane Hayatım'a flaş isim geliyor
Şahane Hayatım'a flaş isim geliyor
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Çarşamba akşamları izleyicilerle buluşan Ay Yapım imzalı Şahane Hayatım 30'uncu bölümüyle ekranlara veda edecek. Dün 27'nci bölümüyle NOW'da yayınlanan diziye usta oyuncu konuk oluyor.

NİLGÜN BELGÜN KONUK OLUYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 11 senedir devam eden ve yaklaşık bin kez sahnelenen tek kişilik oyunuyla büyük beğeni toplayan Nilgün Belgün, önümüzdeki hafta Şahane Hayatım'a konuk olacak. Belgün, eski bir pavyon şarkıcısı 'Firuze' rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Şahane Hayatım'a flaş isim geliyor

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Şebnemlerin elinden kaçan Didem, Aysel’in yanına gider. Bu defa elinde kanıtı da vardır. Gerçekleri öğrenen Aysel yıkılır. Onur, Melisa ve Şebnem’le yüzleşen Aysel zor bir kararın eşiğindedir. Şebnem ise Aysel’in gerçekleri öğrenmesinden sonra vicdani olarak rahatlamıştır.

Şahane Hayatım'a flaş isim geliyor

Mesut’la beraber yeni hayatına odaklanan Şebnem, hayatında yeni bir sayfa açmak üzeredir. Ta ki Didem onlara savaş ilan edene kadar.

Kaynak: KARAR

# Şahane Hayatım, oyuncu, Son, Bir, Olacak

16 May 2024 - 16:22 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şahane Hayatım'a flaş isim geliyor mask
Şahane Hayatım'a flaş isim geliyor
Şevket Çoruh'tan Serenay Sarıkaya göndermesi mask
Şevket Çoruh'tan Serenay Sarıkaya göndermesi
Hayat Bilgisi'nin Barbie'sinden ilginç açıklama: Erkeklere etek ve oje yakışıyor mask
Hayat Bilgisi'nin Barbie'sinden ilginç açıklama: Erkeklere etek ve oje yakışıyor
Survivor’ın ilk kadın şampiyonu Merve Oflaz nefesleri kesti mask
Survivor’ın ilk kadın şampiyonu Merve Oflaz nefesleri kesti
Barışmışlardı...Yunus Emre'den Aleyna'ya olay sözler: ''İntikamımı aldım'' mask
Barışmışlardı...Yunus Emre'den Aleyna'ya olay sözler: ''İntikamımı aldım''
“Kızılcık Şerbeti” dizisinin oyuncusu Feyza Civelek’in uyuşturucuyla ilgili telefon konuşmaları ortaya çıktı mask
“Kızılcık Şerbeti” dizisinin oyuncusu Feyza Civelek’in uyuşturucuyla ilgili telefon konuşmaları ortaya çıktı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber