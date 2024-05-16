Şahane Hayatım'a flaş isim geliyor

Çarşamba akşamları izleyicilerle buluşan Ay Yapım imzalı Şahane Hayatım 30'uncu bölümüyle ekranlara veda edecek. Dün 27'nci bölümüyle NOW'da yayınlanan diziye usta oyuncu konuk oluyor.

NİLGÜN BELGÜN KONUK OLUYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 11 senedir devam eden ve yaklaşık bin kez sahnelenen tek kişilik oyunuyla büyük beğeni toplayan Nilgün Belgün, önümüzdeki hafta Şahane Hayatım'a konuk olacak. Belgün, eski bir pavyon şarkıcısı 'Firuze' rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Şebnemlerin elinden kaçan Didem, Aysel’in yanına gider. Bu defa elinde kanıtı da vardır. Gerçekleri öğrenen Aysel yıkılır. Onur, Melisa ve Şebnem’le yüzleşen Aysel zor bir kararın eşiğindedir. Şebnem ise Aysel’in gerçekleri öğrenmesinden sonra vicdani olarak rahatlamıştır.

Mesut’la beraber yeni hayatına odaklanan Şebnem, hayatında yeni bir sayfa açmak üzeredir. Ta ki Didem onlara savaş ilan edene kadar.

Kaynak: KARAR